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    • 24.03.2021 19:39
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    'de şoku! Sayı 5'e yükseldi...

    Son dakika haberleri... 'de koroanvirüs şoku yaşanıyor. 1 futbolcunan daha testinin pozitif çıktığı açıklandı. Takımda test sonucu pozitif çıkan oyuncu sayısı 5'e yükseldi.

    Fenerbahçe'de koronav şoku!

    'de koroanvirüs şoku yaşanıyor. Bir futbolcunun testi daha pozitif çıktı.

    SAYI 5' E YÜKSELDİ
    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşanan vakalar sonrası dün kontrol amaçlı yapılan PCR testleri neticesinde bir oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz izolasyona alınmış olup tedavisine başlanmıştır" denildi. Son vakayla birlikte takımda Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan oyuncu sayısı 5 oldu.

    Fenerbahçe'de, Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcunun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncunun daha sonucu pozitif çıkmıştı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Spor Fenerbahçe'de koronavirüs şoku! Sayı 5'e yükseldi...