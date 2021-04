SON DAKİKA: Fenerbahçe'den şampiyonluk sayılarıyla ilgili flaş açıklama: Galatasaray lobi yapıyor

"BURASI FENERBAHÇE CUMHURİYETİ"

"Galatasaray'ın 1959 öncesi TFF tarafından düzenlenen turnuvalardaki şampiyonluklarımızla ilgili yaptığımız başvuruya panikle ve lobi faaliyeti yürüterek yaptığı açıklamalarda önce ilk olarak Mustafa Cengiz'in 'Fenerbahçe Cumhuriyeti' pankartıyla ilgili açıklamalarına cevap vermek istiyorum. Daha önceki programda Galatasaray Başkanı'nın Fenerbahçe ve devletimizi karşı karşıya getirme çabamızla ilgili uyarmış ve hata yaptığını söyleyip geçmiştik. Ama bu durum bir ay içinde ikinci kez olursa bunda kasıt vardır. Galatasaray gibi milyonlarca insanı birleştiren bir kulübün başkanı bunu ikinci kez söyleyince cevap vermek zorundayız. Fenerbahçe Kulübü'nün kuruluşundan bu yana Türkiye Cumhuriyeti'ni tek cumhuriyet olarak gördüğü ortadadır. Hangi kulübünse cemaatlerin, tarikatlerin yanında gezindiği, bir cemaat liderinin 'Onları dualarla, himmetlerle ayağa kaldırmamız gerek' dediği kulüp biz değiliz.





"ŞAMPİYONLUK POSTERLERİNDEN FETÖ FİRARİLERİNİ ÇIKARANLAR BELLİDİR"

Şampiyonluk posterlerinden FETÖ'cü isimleri çıkaran Fenerbahçe değildir sayın Mustafa Cengiz. Burası Fenerbahçe Cumhuriyetidir. Bu bir metafordur. Bu tip metaforlar her kulüpte vardır. 2013 yılında Galatasaray kulübünün 'Tek krallık Galatasaraylılık' şeklinde pankartı var. Biz de çıkıp 'Galatasaray cumhuriyeti tanımıyor, krallıkla yönetilmek istiyor' mu diyelim? Akıl yaşta değil baştadır. Biz bunu yapmayız. Galatasaray sürekli yalan beyanlarla devletimizi meşgul etmeye çalışıyor. Son maçta da savcılara ve adaletimize başvurdular. Devletimizin kurumlarını bu boş ve yalan beyanlarla meşgul etmeyin."



"FENERBAHÇE'NİN GEÇMİŞİ TERTEMİZDİR"

"Galatasaray Başkanı ve yöneticilerinin her hafta Fenerbahçe ile devletimizi karşı karşıya getirmeye yönelik açıklamalarına cevap vermek zorunda mıyız? Fenerbahçe Cumhuriyetinin veya Fenerbahçe Kulübünün geçmişi tertemizdir. Şampiyonluk posterlerimiz de her yerde eksiksiz asılıdır."



VOLKAN DEMİREL VE AZİZ YILDIRIM ÖRNEĞİ

"1959 yılı öncesi şampiyonluk başvurumuz bir kulüp politikasıdır. 5-6 yıl önce eski başkanımız Aziz Yıldırım döneminde kulüpte bir komite kuruldu. Şekip Mosturoğlu komitenin başındaydı. Ben de kulüp üyesi olarak bu komitede görev almıştım. Yani bu çalışmalar sadece bizim dönemimizde değil, daha önce gündeme gelen bir kulüp politikasıdır. Eski başkanımız Aziz Yıldırım, 2014 yılındaki şampiyonluk töreninde 'Gerçekteki 28. şampiyonluğumuz' sözlerini hatırlatırız. 2014 yılı şampiyonluğundan sonra kaptanımız Volkan Demirel'in 'Herkes 4. yıldız vurgusu yapıyor, bizim 19 şampiyonluğumuz var ama müzemizde 28 şampiyonluk vsr. Biz 6. yıldıza gidiyoruz' şeklinde açıklamaları var."



BAŞVURU İÇİN NE ZAMAN KARAR VERİLDİ?

"Bu başvurunun gündem değiştirmek, müflis tüccar benzetmesiyle ilgili de açıklamalar var. Biz göreve geldiğimiz zaman da bu başvuru için kararlıydık. İlk 2 sene iletişim çalışması yapacağımızı, ardından da hukuki başvurumuzu yapacağımızı söylemiştik. Hukuki başvurumuzu da yaptık. Başarılı veya başarısız olduğunuz dönemde başvurmakla ilgisi yok. Haklıysanız her zaman başvurabilirsiniz. Suyun karşı tarafındakiler hiçbir zaman haksızlığa uğramadıkları, her zaman kollandıkları için zamandan bağımsız hak arayışına girme çabamızı anlayamazlar."



"BU YAPTIĞIMIZ İLK VE TEK RESMİ BAŞVURU"

"Sakin kalmaya çalışıyorum. Galatasaray'da Divan Kurulu Başkan Adayı olmuş Türker Aslan, aynı beyanı yaptı. Daha önce aynı başvuruyu yaptılar reddettik, yeni ne belge çıkmış da başvuruyorlar demiş. Türker Aslan ve Haluk Ulusoy gibi isimlerle Türk futbolu nasıl dönemlerden geçmiş görüyoruz. Ortada bir gerçek var. Fenerbahçe Kulübü'nün konuyla ilgili hiçbir kuruma resmi başvuru yapmamıştır. Ne TFF'ye, Ne tahkime, Ne TBMM'ye... Kulübümüzün yaptığı bu başvuru, ilk resmi başvurumuzdur. Muhteşem bir başvuru yaptık. Alper Pirşen ve ekibine teşekkür ediyorum. Daha önce yaptığımız bir başvuru belgesi çıkarsınlar. Çıkaramazlar. Özür de beklemiyoruz çünkü daha önceki iddialarını çürüttüğümüzde sesleri çıkmadı. Birim başvurumuz yok ki ret cevabı alalım.

"ÇOK BİLGİSİZCE AÇIKLAMALAR"

"Çok bilgisizce açıklamalar. 'Hırsızsınız demiyorum ama...' diyor Sayın Mustafa Cengiz. Bunlar çok vahim açıklamalar. Hırsızlık iması var. Bir süre Galatasaray'ın Türk futbol tarihini nasıl yanıltmaya çalıştığıyla ilgili bir belge ve bilgiler paylaşalım."

"Türkiye Cumhuriyeti ve TFF 1923 yılında kuruldu. Daha önce İstanbul ve İzmir ligi yapılmaktaydı. 1924 yılında TFF ilk defa Türkiye'de ulusal bazda bir Türkiye Futbol Şampiyonası düzenledi. Bunun adı da Türkiye Futbol Birinciliği'ydi. TFF'nin resmi sitesinde yer alan küpürlerde ilk Türkiye şampiyonunun Harbiye olduğu açıklaması var. Türkiye Şampiyonası ve deplasmanlı Milli Küme bu yılda başamış. Bu şampiyonaya 12-13 farklı şehir katılmış. Her şehir kendi içinde yarışıyor, ardından Ankara'da şehir birincilerinin katıldığı turnuvayla ilk şampiyon Harbiye olmuş. 1935 yılı şampiyonluğumuzda 35 şehir katılıyor."

"Atatürk'ün bir belgesi var bu konuda; 'Bu turnuvada ulaşım masraflarının yarısını devlet karşılayacaktır' şeklinde talimatı var. 1924 yılındaki turnuvaya Atatürk'ün verdiği önemi görüyoruz. Türkiye Futbol Birinciliği 1924'ten 1950 yılına kadar yapılıyor. Milli Küme de 1954'e kadar sürüyor."

"Bir de Federasyon Kupası var 1959 öncesi. Beşiktaş bunda iki kez şampiyon olmuş ve daha önce bu iki şampiyojluk yıldız hesabına katılmıştır. Dünyanın her tarafından ulusal olan turnuvalar şampiyonluk hesaplarına dahil edilmiştir. BAz alınan iki kriter var; Ülke federasyonu kurulmuş mu? Turnuvalar ulusal olarak oynanmış mı?"

"Haluk Ulusoy döneminde yıldız hesabı yapıldı. 1959 öncesi şampiyonluklar hiçe sayıldı. Dönemin Tahkim Kurulu Başkanı, yangından mal kaçırır gibi 1959 öncesini sildi. Şimdi yaptıkları açıklamalarla da itirafçı oluyorlar. Galatasaray da verdiği dilekçeyle 1959 öncesi şampiyonlukları kendisinin saydırmadığını itiraf ediyor."