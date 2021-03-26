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    • 26.03.2021 15:15
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    • 26.03.2021 15:15
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    SON DAKİKA! 'de testi pozitif çıkan isim belli oldu

    Son dakika haberine göre 'de geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama sonucu testi pozitif çıkan 5 futbolcu olduğu bildirilmişti. O isimlerden birinin olduğu öğrenildi.

    Fenerbahçe'de korona testi pozitif çıkan isim belli oldu

    'de yapılan testler sonrasında corona virüsüne yakalanan futbolcuların sayısı 5'e yükselmişti. O futbolculardan birinin olduğu ortaya çıktı.

    Tuzla Teknik Direktörü Suat Kaya, Menemenspor'dan öğrencisi Mert Hakan Yandaş'ın performansını değerlendirdi ve yıldız futbolcunun ü testinin pozitif çıktığını söyledi.

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    Ajansspor'a konuşan Suat Kaya, "Mert Hakan Yandaş; çok yönlü, kendisini sürekli yetiştiren, hedefleri olan ve kolektif futbolu benimseyen bir oyuncu. Mert Hakan inşallah Fenerbahçe'de başarılı olur. Fenerbahçe'de bir hoca değişimi de yaşandı umarım bu değişim Mert Hakan'ı olumlu yönde etkiler. Mert Hakan Yandaş'a geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. 4-5 tane takım arkadaşı ile corona virüsüne yakalanmış. Büyük kızım sağlıkçı olduğu için haberi ondan almıştım çok üzüldüm. İnşallah Mert Hakan en kısa zamanda sağlığına kavuşur ve tekrar sahalara döner." ifadelerini kullandı.

    Mert Hakan Yandaş, sarı lacivertli takımda 16'sı 11, 28 maçta görev aldı ve 3 gol attı. 26 yaşındaki futbolcu 2016-2017 sezonunda Menemenspor'da teknik direktör Suat Kaya ile birlikte çalıştı.

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    Haberler Spor SON DAKİKA! Fenerbahçe'de koronavirüs testi pozitif çıkan isim belli oldu