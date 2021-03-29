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    • 29.03.2021 11:42
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    • 29.03.2021 11:42
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    O iddia sonrası sosyal medyayı sallayan soru: Odegaard 58 milyon Euro ederse kaç milyon Euro eder?

    A Milli Takım, Norveç'i 3-0 yenerek 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2'de 2 yaparken maçın yıldızı Fenerbahçeli oldu. Kanarya'nın deneyimli futbolcusu orta sahası attığı 2 golün yanı sıra gösterdiği performansla da rakip orta sahaları adeta sahadan sildi. Norveç'in gözde ismi Odegaard'a ise Liverpool ve Chelsea'nin ilgisi olduğu ve 58 milyon Euro'yu gözden çıkardıkları belirtilirken, 'Martin Odegaard 58 milyon euro ederse Ozan Tufan kaç milyon euro eder?' sorusu sosyal medyada gündem oldu.

    Sosyal medya bunu konuşuyor! Ozan 58 milyon Euro...

    Arsenal'in Real Madrid'den kiraladığı Norveçli yıldız Martin Odegaard için Chelsea ve Liverpool'un devrede olduğu iddia ediliyor. Arsenal'in kadrosunda tutmak istediği genç orta saha için diğer İngiliz devlerinin atağa kalkması Real Madrid'in istahını kabarttı.

    İspanyol devi Madrid Odegaard'ı kadrosunda tutmayı planlasa da Haaland ve Mbappe'yi almak için kaynak yaratmanın hesaplarını yapıyor. Real Madrid'in Mbappe ve Haaland'ı öncelik olarak gördüğü ve yıldız ismin satışına sıcak baktığı belirtiliyor. Odegaard için 58 milyon euro'luk bonservis bedelinin gözden çıkarıldığı öğrenildi.


    AVRUPA'NIN DEVLERİ SIRAYA GİRDİ
    İngiliz basınında yer alan habere göre, Arsenal'de başarılı bir grafik çizen Norveçli orta saha için Avrupa'nın devleri sıraya girdi. Londra ekibi, Real Madrid'den kiraladığı 22 yaşındaki orta sahanın bonservisini almak istiyor.

    Fakat bu transfer o kadar da kolay görünmüyor. Arsenal'in Martin Odegaard'ı almak için Chelsea ve Liverpool'la rekabet etmesi gerekecek.



        OZAN TUFAN GÜNDEM OLDU!
        Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Real Madrid'in, Haaland ve Mbappe için kaynak aradığı ve Martin Odegaard'dan gelecek bonservis bedelini 2 yıldız için ayıracağı dev kaynağa ekleyeceği öğrenildi. İspanyol ekibinin Haaland ve Mbappe için yaklaşık 400 milyon euro'yu gözden çıkardığı yazılırken, Martin Odegaard'ın satışından gelecek parayı bu kaynağa ekleyeceği belirtiliyor.


        Martin Odegaard için ortaya atılan bu iddialar Ozan Tufan'ın performansını akıllara getirdi. A Milli Takım'ın Norveç'i sahadan sildiği ve 3-0 kazandığı müsabakaya damga vuran Ozan, uzun süredir İngiliz ekipleri başta olmak üzere Avrupa takımlarının radarında yer alıyor.

        ODEGAARD 58 MİLYON EURO EDERSE OZAN TUFAN KAÇ MİLYON EURO EDER?
        Norveç ağlarına 2 gol bırakan milli futbolcu, orta sahadaki performansıyla da Martin Odegaard'ı gölgede bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları, 'Martin Odegaard 58 milyon euro ederse Ozan Tufan kaç milyon euro eder?' sorusunu gündeme getirdi.


            26 yaşındaki milli futbolcunun da sezon sonu yüksek bir bonservis bedeli karşılığında Avrupa'ya transfer olacağı yüksek sesle dile getiriliyor.

            Öte yandan Martin Odegaard bu sezon Arsenal formasıyla 21 maçta 2 gol atarken, Ozan Tufan ise Fenerbahçe ile çıktığı 31 karşılaşmada 5 gol 6 asistlik katkı yaptı.


            UĞURCAN ÇAKIR, LIVERPOOL'UN GÜNDEMİNDE
            Ozan Tufan'ın yanı sıra Avrupa devlerinin radarındaki bir diğer isim ise Trabzonspor'un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır. Trabzonspor'dan milli takıma giden ve orada da kaleyi devralan Uğurcan Çakır, bordo-mavili forma altındaki talipli sayısını milli takımdaki performansıyla ikiye katladı.



            Milli oyuncunun hem Hollanda hem de Norveç maçındaki performansını mercek altına alan kulüplerin sayısı artarken, Liverpool, Leipzig ve Sevilla, Uğurcan Çakır'ı yakından takip etti.



                Liverpool'un Uğurcan Çakır için 17 milyon euro'luk bir teklif hazırlığı içerisinde olduğu belirtilirken, diğer takımların da bu transfer için şartlarını zorlaması bekleniyor. Bu arada Türkiye'nin Norveç'i mağlup ettiği maç sonrası İngiliz taraftarlar Uğurcan Çakır'dan övgüyle bahsederek, Liverpool'un bu transfer için hamle yapması gerektiğini vurguladı.

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