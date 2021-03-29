



Liverpool'un Uğurcan Çakır için 17 milyon euro'luk bir teklif hazırlığı içerisinde olduğu belirtilirken, diğer takımların da bu transfer için şartlarını zorlaması bekleniyor. Bu arada Türkiye'nin Norveç'i mağlup ettiği maç sonrası İngiliz taraftarlar Uğurcan Çakır'dan övgüyle bahsederek, Liverpool'un bu transfer için hamle yapması gerektiğini vurguladı.

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