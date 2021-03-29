Arsenal'in Real Madrid'den kiraladığı Norveçli yıldız Martin Odegaard için Chelsea ve Liverpool'un devrede olduğu iddia ediliyor. Arsenal'in kadrosunda tutmak istediği genç orta saha için diğer İngiliz devlerinin atağa kalkması Real Madrid'in istahını kabarttı.
İspanyol devi Madrid Odegaard'ı kadrosunda tutmayı planlasa da Haaland ve Mbappe'yi almak için kaynak yaratmanın hesaplarını yapıyor. Real Madrid'in Mbappe ve Haaland'ı öncelik olarak gördüğü ve yıldız ismin satışına sıcak baktığı belirtiliyor. Odegaard için 58 milyon euro'luk bonservis bedelinin gözden çıkarıldığı öğrenildi.
AVRUPA'NIN DEVLERİ SIRAYA GİRDİ
İngiliz basınında yer alan habere göre, Arsenal'de başarılı bir grafik çizen Norveçli orta saha için Avrupa'nın devleri sıraya girdi. Londra ekibi, Real Madrid'den kiraladığı 22 yaşındaki orta sahanın bonservisini almak istiyor.
Fakat bu transfer o kadar da kolay görünmüyor. Arsenal'in Martin Odegaard'ı almak için Chelsea ve Liverpool'la rekabet etmesi gerekecek.