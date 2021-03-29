A Milli Takım'ın rakibi Letonya! Dikkat çeken istatistik: 7 maç 4 beraberlik 1 galibiyet

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında yarın karşılaşacağı Letonya ile tarihte 7. kez rakip olacak.
Milliler, Letonya ile yaptığı 4'ü resmi, 2'si özel 6 maçtan birini kazandı, dördünde berabere kaldı, birini de yitirdi. Türkiye ile Letonya arasında oynanan son 4 karşılaşma beraberlikle sona erdi.
TÜRKİYE İLK VE TEK GALİBİYETİNİ 1924'TE ALDI
İki ülke A milli futbol takımları arasındaki ilk maç, 22 Haziran 1924'te Riga'da yapıldı. Özel maçı Türkiye 3-1 kazandı, ay-yıldızlı ekibin gollerinin üçünü de Zeki Rıza Sporel attı.