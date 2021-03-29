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    • Spor
    • 29.03.2021 Gazete
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    Milliler’in ’i devirmesi ’yı salladı

    'nin leri'ndeki zaferi, Marca'dan Bild'e çok sayıda gazetenin dikkatini çekti…'deki rakibimiz İtalyanlar, "Bu Türkiye gerçekten korkutucu" başlığını attı.

    Milliler’in Norveç’i devirmesi Avrupa’yı salladı

    Türkiye'nin leri'ndeki zaferi, Marca'dan Bild'e çok sayıda gazetenin dikkatini çekti… , elemelerin en zorlu grubunda olduğumuzu iddia etti.

    İtalyanlar'ın yüksek tirajlı gazetesi 'un başlığı ise mesaj niteliğindeydi: "Bu gerçekten korkutucu". Norveç'in önde gelen gazetesi VG, "Bundan daha kara gece olamaz" başlığıyla paylaştığı haberde, Norveç Teknik Direktörü 'nin gruptaki ilk ciddi sınavını geçemediğini ve bu skorun "Kabusun başlangıcı" olduğunu ifade etti.

    Devlet televizyonu ise "Norveç'e gerçek bir ders" başlığını kullandığı haberde, Haaland'ın agresif Türk savunması arasında çok zorlandığına dikkati çekti. 'dan gazetesi de "Türkiye bu sefer Norveç'i küçük düşürdü" başlığını atarak, Türkiye'nin, nde ikna edici bir şekilde ikinci maçını da kazandığını aktardı.

    ise, "Türkiye, Haaland ve Odegaardlı Norveç'i La Rosaleda'ya gömdü" başlığını atarak, "Türkler durdurulamaz şekilde yoluna devam ediyor" yorumunu yaptı.

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