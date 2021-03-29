Milliler’in Norveç’i devirmesi Avrupa’yı salladı

Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Norveç zaferi, Marca'dan Bild'e çok sayıda gazetenin dikkatini çekti… Alman Bild, elemelerin en zorlu grubunda olduğumuzu iddia etti.

İtalyanlar'ın yüksek tirajlı gazetesi Corriere della Sport'un başlığı ise mesaj niteliğindeydi: "Bu Türkiye gerçekten korkutucu". Norveç'in önde gelen gazetesi VG, "Bundan daha kara gece olamaz" başlığıyla paylaştığı haberde, Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken'nin gruptaki ilk ciddi sınavını geçemediğini ve bu skorun "Kabusun başlangıcı" olduğunu ifade etti.

Devlet televizyonu NRK ise "Norveç'e gerçek bir ders" başlığını kullandığı haberde, Haaland'ın agresif Türk savunması arasında çok zorlandığına dikkati çekti. Hollanda'dan Algemeen Dagblad gazetesi de "Türkiye bu sefer Norveç'i küçük düşürdü" başlığını atarak, Türkiye'nin, Dünya Kupası elemelerinde ikna edici bir şekilde ikinci maçını da kazandığını aktardı.

İspanyol Marca ise, "Türkiye, Haaland ve Odegaardlı Norveç'i La Rosaleda'ya gömdü" başlığını atarak, "Türkler durdurulamaz şekilde yoluna devam ediyor" yorumunu yaptı.