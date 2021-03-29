Hollanda ve Norveç galibiyetlerinin hemen ardından Norveç maçı için geri sayım başladı. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya ile mücadele gelecek olan Türkiye 'mutlak zafer' parolasıyla sahada olacak. A Milli Takımımız ilk maçta Hollanda ile mücadele eden A Milli Futbol Takımı maçtan 4-2'lik ve Norveç maçından da 3-0'lık galibiyetle döndü. Peki, Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 Türkiye Letonya maçı hangi kanalda? İşte maça dair bilgiler...
TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Türkiye ve Norveç arasında oynanacak karşılaşma 30 Mart Salı yani yarın saat 21.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
İşte maça dair bilgiler;
TÜRKİYE 589. MAÇINA ÇIKIYOR
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında yarın Letonya'yı ağırlayacak A Milli Futbol Takımı, 98 yıllık tarihinde yaptığı 588 müsabakada 224 galibiyet aldı, 224 kez yenildi
A Milli Futbol Takımı, Letonya ile yarın yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçıyla tarihinde 589. kez sahaya çıkacak.
Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 315'i resmi, 273'ü özel 588 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 224 galibiyet, 140 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlı ekip, 252'si deplasmanda, 256'sı evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 782 gol attı, kalesinde 839 gol gördü.
A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 588 karşılaşmanın 507'sini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.