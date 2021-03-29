Hollanda ve Norveç galibiyetlerinin hemen ardından Norveç maçı için geri sayım başladı. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya ile mücadele gelecek olan Türkiye 'mutlak zafer' parolasıyla sahada olacak. A Milli Takımımız ilk maçta Hollanda ile mücadele eden A Milli Futbol Takımı maçtan 4-2'lik ve Norveç maçından da 3-0'lık galibiyetle döndü. Peki, Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 Türkiye Letonya maçı hangi kanalda? İşte maça dair bilgiler...

TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Türkiye ve Norveç arasında oynanacak karşılaşma 30 Mart Salı yani yarın saat 21.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İşte maça dair bilgiler;