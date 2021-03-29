Kulüpler bazında sezon başında sıkıntılı dönemler geçirdik… KulüplerimizAvrupa'ya erken veda etti. Fazla puan toplayamadık ve sonucunda da sınıfta kaldık. Ancak Şenol Güneş'li Milli Takım ile Türk futbolu bambaşka bir kimliğe büründü. Tecrübeli hoca farkını yine ortaya koydu.
BİZİM ÇOCUKLAR MÜTHİŞ KENETLENDİ
Kulüpler arasındaki kısır çekişmelerden uzak Milli Takım'da kolej havası sağlandı. Güneş önce Euro 2020 vizesi aldı. Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle başlandı.
20 YIL SONRA YİNE KOVALAYACAK
2002'de Türkiye'yi Dünya Kupası'nda 3.'lüğe taşıyan teknik direktör Şenol Güneş, aynı iştahla bu kez 2022 Katar Dünya Kupası'na katılmak ve yarım kalan hikayeyi tamamlamak istiyor.