Kulüpler bazında sezon başında sıkıntılı dönemler geçirdik… KulüplerimizAvrupa'ya erken veda etti. Fazla puan toplayamadık ve sonucunda da sınıfta kaldık. Ancak Şenol Güneş'li Milli Takım ile Türk futbolu bambaşka bir kimliğe büründü. Tecrübeli hoca farkını yine ortaya koydu.