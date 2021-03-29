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    • Spor
    • 29.03.2021 Gazete
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    başarılarıyla ülke futbolunu bir kez daha aydınlatıyor

    Kulüpler bazında sezon başında sıkıntılı dönemler geçirdik… KulüplerimizAvrupa’ya erken veda etti. Fazla puan toplayamadık ve sonucunda da sınıfta kaldık. Ancak ’li ile Türk futbolu bambaşka bir kimliğe büründü. Tecrübeli hoca farkını yine ortaya koydu.

    Türk futboluna Doğan Güneş
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    Kulüpler bazında sezon başında sıkıntılı dönemler geçirdik… KulüplerimizAvrupa'ya erken veda etti. Fazla puan toplayamadık ve sonucunda da sınıfta kaldık. Ancak Şenol Güneş'li Milli Takım ile Türk futbolu bambaşka bir kimliğe büründü. Tecrübeli hoca farkını yine ortaya koydu.

    BİZİM ÇOCUKLAR MÜTHİŞ KENETLENDİ
    Kulüpler arasındaki kısır çekişmelerden uzak Milli Takım'da kolej havası sağlandı. Güneş önce Euro 2020 vizesi aldı. Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle başlandı.

    20 YIL SONRA YİNE KOVALAYACAK
    2002'de Türkiye'yi Dünya Kupası'nda 3.'lüğe taşıyan teknik direktör Şenol Güneş, aynı iştahla bu kez 2022 Katar Dünya Kupası'na katılmak ve yarım kalan hikayeyi tamamlamak istiyor.

        ŞENOL GÜNEŞ BİR HOCADAN FAZLASI
        Milli Takım'da 'Bizim Çocuklar' ile müthiş bir iletişim sağlandı. Güneş, her oyuncusunu dinliyor ve önerilerine büyük saygı duyuyor. Dertlerini dinliyor, hiçbir maçlarını kaçırmıyor.
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