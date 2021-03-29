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    • 29.03.2021 09:47
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    'a müjdesi

    Devre arası transfer döneminde West Bromwich Albion'ın yolunu tutan 'den 'a müjdeli haber geldi. İngiliz temsilcisinin Diagne'nin performansından memnun kaldığı ve satın alma opsiyonunu kullanacağı öğrenildi.

    Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi

    2018-2019 sezonu devre arasında 13 milyon Euro karşılığında Kasımpaşa'dan, 'a transfer olan , Sarı-Kırmızılı formayla bir türlü beklentileri karşılayamadı. Club Brugge'e kiralanan, sonrasında Aslan'a yeniden dönen Senegalli forvet devre arasında İngiliz temsilcisi West Bromwich'e satın alma opsiyonuyla gitmişti.

    BAŞKA TALİPLERİ DE VAR
    Premier Lig'de 9 maçta 1 gol, 1 asistle oynamasına rağmen 29 yaşındaki futbolcu oyun içindeki performansıyla beğeni kazandı. Lacivert-Beyazlılar'ın takımda tutmak istediği tecrübeli golcü için birkaç Ada ekibinin daha takipte olduğu öğrenildi. Bilindiği üzere West Bromwich ligde kalması durumunda 6, düşmesi halinde ise 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna sahip.

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    Haberler Spor Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi