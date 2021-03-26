Çarşamba günü 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu karşılaşmasında Hollanda ile mücadele eden A Milli Futbol Takımı maçtan 4-2'lik galibiyetle döndü. Türkiye grubun ikinci maçında Norveç'e konuk olacak. Mücadeleyi naklen takip edecek olan futbolseverler ise maçın gününü, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Norveç Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Elemeleri Norveç Türkiye maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...
TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Türkiye ve Norveç arasında oynanacak karşılaşma 27 Mart Cumartesi yani yarın saat 20.00'de başlayacak.
TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Türkiye yarın İspanya'da Norveç ile karşı karşıya gelecek. Malaga şehrindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Oslo'daki Ullevaal Stadı'ndaki oynanması planlanan karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın Malaga kentine alınmıştı.
Müsabakada, İspanya Futbol Federasyonundan hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernadez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.
Ay-yıldızlı ekip grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2 yenerken, Norveç de Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etmişti.
Grubun diğer maçlarında ise Hollanda-Letonya ve Karadağ-Cebelitarık karşı karşıya gelecek.