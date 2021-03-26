Çarşamba günü 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu karşılaşmasında Hollanda ile mücadele eden A Milli Futbol Takımı maçtan 4-2'lik galibiyetle döndü. Türkiye grubun ikinci maçında Norveç'e konuk olacak. Mücadeleyi naklen takip edecek olan futbolseverler ise maçın gününü, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Norveç Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Elemeleri Norveç Türkiye maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Türkiye ve Norveç arasında oynanacak karşılaşma 27 Mart Cumartesi yani yarın saat 20.00'de başlayacak.