Fenerbahçe'de Teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından spotif direktör Emre Belözoğlu, teknik sorumlu olarak göreve getirildi.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde saat 17.00'de başlayan çalışmada Emre Belözoğlu, yeni görevi ile takımın başında yer aldı.
TAKIMLA GÖRÜŞTÜ
Belözoğlu, idman öncesinde takımla bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertli ekip daha sonra ligin 32'nci haftasında oynayacakları Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
İdman öncesinde takımla bir araya gelen Emre Belözoğlu, ortada başarı ya da başarısızlık varsa bir kişiye bir ekibe mal edilemeyeceğini söyledi. Emre Belözoğlu, takımla karşılıklı olarak yollarını ayrılan Erol Bulut ve ekibinin de ciddi katkıları olduğunu dile getirdi.