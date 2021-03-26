Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Erol Bulut'un yerine sürpriz isim
Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta sonunda şampiyonluk yarışından uzak kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı. Dün sarı-lacivertli yönetimin aldığı karar akşam saatlerinde kamuoyuna duyurulurken, sezon sonuna kadar takımın başında Emre Belözoğlu'nun olacağı belirtildi. Fenerbahçe'de yaşanan flaş ayrılık sonrası hoca adayları da netleşmeye başladı. Arsene Wenger, Marcelo Gallardo, Okan Buruk gibi isimlerin adı ön plana çıkarken, listenin bir hayli kabarık olduğu öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin hoca adayları...
Emre Belözoğlu'nun sezon sonuna kadar takımın başında olacağı açıklanırken, bir yandan da hoca arayışları başladı. Geçtiğimiz günlerde Ali Koç ile Emre Belözoğlu arasında yapılan görüşmede, Belözoğlu'nun "Okan Buruk" adını verdiği, Ali Koç'un ise ilk aşamada bu teklife sıcak bakmadığı ve Galatasaray geçmişi olan bir isim yerine Arsene Wenger gibi kariyerli bir yabancı hoca getirmenin daha doğru olacağını düşündüğü belirtilmişti.