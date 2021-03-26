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Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Erol Bulut'un yerine sürpriz isim

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta sonunda şampiyonluk yarışından uzak kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı. Dün sarı-lacivertli yönetimin aldığı karar akşam saatlerinde kamuoyuna duyurulurken, sezon sonuna kadar takımın başında Emre Belözoğlu'nun olacağı belirtildi. Fenerbahçe'de yaşanan flaş ayrılık sonrası hoca adayları da netleşmeye başladı. Arsene Wenger, Marcelo Gallardo, Okan Buruk gibi isimlerin adı ön plana çıkarken, listenin bir hayli kabarık olduğu öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin hoca adayları...

26.03.2021 10:15 - Son Güncelleme: 26.03.2021 10:17
Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Erol Bulut'un yerine sürpriz isim

Süper Lig'in güçlü takımlarından Fenerbahçe'den son dakika haberleri peş peşe geliyor. Sarı lacivertlilerde Beşiktaş maçı sonrası gelen baskılara dayanamayan Ali Koç, Erol Bulut'u görevden aldı.

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Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Erol Bulut'un yerine sürpriz isim

Fenerbahçe'de kötü oyun ve başarısızlığın baş sorumlusu olarak görülen Erol Bulut'un görevine son verilmesinin ardından yeni hocanın kim olacağı merak konusu oldu.

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Erol Bulut'un yerine sürpriz isim

EMRE BELÖZOĞLU İKNA OLDU
Daha önce "takımın başına geç" teklifini reddeden sportif direktör Emre Belözoğlu'nun gelen baskılara dayanamayarak görevi kabul etmesinin ardından, Erol Bulut'un görevine son verilme kararı alındı.

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Erol Bulut'un yerine sürpriz isim

Emre Belözoğlu'nun sezon sonuna kadar takımın başında olacağı açıklanırken, bir yandan da hoca arayışları başladı. Geçtiğimiz günlerde Ali Koç ile Emre Belözoğlu arasında yapılan görüşmede, Belözoğlu'nun "Okan Buruk" adını verdiği, Ali Koç'un ise ilk aşamada bu teklife sıcak bakmadığı ve Galatasaray geçmişi olan bir isim yerine Arsene Wenger gibi kariyerli bir yabancı hoca getirmenin daha doğru olacağını düşündüğü belirtilmişti.

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Erol Bulut'un yerine sürpriz isim

Yaşanan tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken; sezon sonu için Marcelo Gallardo, Bielsa, Ralf Rangnick gibi isimlerin de masada olduğu öğrenildi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL HOCA ADAYLARI