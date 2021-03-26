Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Erol Bulut'un yerine sürpriz isim

Emre Belözoğlu'nun sezon sonuna kadar takımın başında olacağı açıklanırken, bir yandan da hoca arayışları başladı. Geçtiğimiz günlerde Ali Koç ile Emre Belözoğlu arasında yapılan görüşmede, Belözoğlu'nun "Okan Buruk" adını verdiği, Ali Koç'un ise ilk aşamada bu teklife sıcak bakmadığı ve Galatasaray geçmişi olan bir isim yerine Arsene Wenger gibi kariyerli bir yabancı hoca getirmenin daha doğru olacağını düşündüğü belirtilmişti.