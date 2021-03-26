Fenerbahçe Erol Bulut'la yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını açıkladı. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Erol Bulut ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" denildi. Takımı sezon sonu kadar Sportif Direktör Emre Belözoğlu çalıştıracak.
JOACHİM LÖW BU YAZ BOŞA ÇIKIYOR
Belözoğlu'nun sezon biter bitmez eski görevine döneceği öğrenildi. Milli arada hoca değişikliğine giden Sarı-Lacivertli yönetim yeni sezon için hoca arayışlarını sürdürüyor. Fenerbahçe, Alman Milli Takımı'nı çalıştıran Joachim Löw'ü listenin ilk sırasına yazdı. Alman hoca Euro 2020 sonrası milli takımı bırakacağını açıklamıştı.