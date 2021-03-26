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    • 26.03.2021 09:19
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    'da fırtınası! Hat-trick yaptı

    Süper Lig'de bu sezon attığı gollerle 'ın liderliğinde büyük pay sahibi olan , formasıyla Bermuda'ya karşı çıktığı maçta da 3 gol atarak hat-trick yaptı.

    Kanada'da Cyle Larin fırtınası

    2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamındaki grup maçlarının heyecanı sürüyor. Kuzey Amerika temsilcisi , Bermuda ile karşılaştığı gruptaki ilk maçını 5-1 kazandı. Ev sahibi takımın gollerini (3), Richie Laryea ve Thep Corbeanu kaydetti.

    Mücadelede öne çıkan isim, yaptığı hat-trick ile 'ın yıldız forveti Cyle Larin oldu. Bu arada yine siyah-beyazlıların Kanadalı kaptanı Atiba Hutchinson da maçta forma giydi.

    Kanada; Surinam, Aruba, Cayman Adaları ve Bermuda'nın yer aldığı B Grubu'nda 3 puanla lider konumda bulunuyor.

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    Haberler Spor Kanada'da Cyle Larin fırtınası! Hat-trick yaptı