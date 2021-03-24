2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Milli Takımımız, Hollanda'yı konuk etti.
Karşılaşmayı Milli Takımımız 4-2 kazandı.
BURAK YILMAZ HAT-TRICK YAPTI
Türkiye'nin gollerini Burak Yılmaz (3) ve Hakan Çalhanoğlu kaydetti.
Burak Yılmaz'ın yıldızlaştığı maçın ardından Mesut Özil'n yaptığı paylaşım gündem oldu.
ÖZİL'DEN ZAFER PAYLAŞIMI
Fenerbahçe'nin geçmişte Almanya Milli Takım forması giyen dünya yıldızı Mesut Özil maçın 3-0 olmasıyla maça ilişkin fotoğraf paylaştı ve Türk Bayrağı emojisi ekledi.