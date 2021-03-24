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    • 25.03.2021 01:30
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    'ın yıldızlaştığı Türkiye - Hollanda maçı sonrası 'den zafer paylaşımı!

    A Milli Takımımız konuk ettiği Hollanda'yı 4-2 mağlup etti. Karşılaşma hat-trick yapan damga vurdu. Karşılaşmayı millilerin 4-2 kazanmasının ardından 'nin yıldızı 'in yaptığı paylaşım gündem oldu.

    takvim.com.tr
    Özil'den zafer paylaşımı!

    2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Milli Takımımız, Hollanda'yı konuk etti.

    Karşılaşmayı Milli Takımımız 4-2 kazandı.

    BURAK YILMAZ HAT-TRICK YAPTI
    Türkiye'nin gollerini Burak Yılmaz (3) ve Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

    Burak Yılmaz'ın yıldızlaştığı maçın ardından Mesut Özil'n yaptığı paylaşım gündem oldu.

    ÖZİL'DEN ZAFER PAYLAŞIMI
    Fenerbahçe'nin geçmişte Almanya Milli Takım forması giyen dünya yıldızı Mesut Özil maçın 3-0 olmasıyla maça ilişkin fotoğraf paylaştı ve Türk Bayrağı emojisi ekledi.

        Özil maçın bitimiyle yine Türk Bayrağı eklediği zafer paylaşımı yaptı.

        GÜNDEM OLDU
        Mesut'un paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

        BURAK VE MESUT ARASINDA YAŞANANLAR AKLA GELDİ
        Burak Yılmaz, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemde kendisine yöneltilen soru üzerine tartışılan bir cevap vermişti.

            BURAK YILMAZ'DAN MESUT ÖZİL'E A MİLLİ TAKIM GÖNDERMESİ
            Yılmaz, "Mesut Özil'e başarılar dilerim ama benimle birlikte A Milli Takım forması altında savaşmış, mücadele etmiş arkadaşlarımla ilgilisorun varsa onları cevaplamak isterim." ifadelerini kullanmıştı.

            Mesut Özil ise, Burak Yılmaz'a, "Burak kardeşimize gelirsek; ona başarılar diliyorum. İnşallah en güzel şekilde kendisini sahada temsil eder, Türkiye'yi temsil eder. Başarılar diliyorum." ifadeleriyle yanıt vermişti.
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