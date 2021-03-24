2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Milli Takımımız, Hollanda'yı 4-2 mağlup etti.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçında Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 15, 35 (penaltıdan) ve 82. dakikalarda Burak Yılmaz ile 46. dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında Hollanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Takım'ı tebrik etti.
A Milli Takım'ın Hollanda'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da takip etti.