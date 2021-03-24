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    • 25.03.2021 00:18
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    Başkan Erdoğan'dan 'yı 4-2 mağlup eden A Milli Takım'a tebrik!

    Son dakika haberi... Başkan , 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında 'yı 4-2 mağlup eden A Milli Takım'ı tebrik etti. Erdoğan, Bakan Kasapoğlu'nun telefonundan canlı olarak soyunma odasına bağlanarak teknik direktör ve takım kaptanı ile konuştu.

    Başkan Erdoğan'dan millilere tebrik!

    2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Milli Takımımız, Hollanda'yı 4-2 mağlup etti.

    Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçında Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 15, 35 (penaltıdan) ve 82. dakikalarda Burak Yılmaz ile 46. dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında Hollanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Takım'ı tebrik etti.

    A Milli Takım'ın Hollanda'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da takip etti.

        Bakan Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir maçtan sonra soyunma odasına inerek teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcuları kutladı.

        TÜM TÜRKİYE'YE BÜYÜK MORAL OLDU
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bakan Kasapoğlu'nun telefonundan canlı olarak soyunma odasına bağlanarak teknik direktör Şenol Güneş ve takım kaptanı Burak Yılmaz ile konuştu.

        Tüm takımı en içten duygularla kutladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu galibiyetin tüm Türkiye'ye büyük moral olduğunu vurguladı.

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