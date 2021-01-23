Öte yandan Fransa'nın atletik bir lig olduğunu belirten Yılmaz, "Elbette burası daha atletik bir lig. İki ligin birbirine göre farklı özellikleri var. Burası biraz daha zor. İki lig arasında fark var ama Türkiye Ligi'ni çok da yabana atmamak gerekiyor. Çok güzel hatıralar bırakan gollerim var. Schalke'ye deplasmanda attığım gol, Schalke'ye içeride attığım gol, Sivas'a attığım frikik golü... Tek bir seçim yapacaksam Galatasaray'da forma giyerken Schalke'ye deplasmanda attığım gol." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN