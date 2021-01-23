Fransız ekiplerinden Lille'de forma giyen ve takımının aralık ayındaki en iyi oyuncusu seçilen Burak Yılmaz, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
EN İYİ KADRO BEŞİKTAŞ'TA
Instagram'da bir canlı yayına konuk olan ve soruları cevaplayan 35 yaşındaki golcü, "Beşiktaş'ı şampiyonluk yolunda diğer takımlardan bir adım önde görüyorum. Bana soruyorsanız en iyi kadro Beşiktaş'ta" dedi.
MESUT ÖZİL'E BAŞARILAR
Hulk ile Çin'de beraber oynadığını belirten ve özel bir oyuncu olduğunu ifade eden Burak, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil hakkındaki soruya ise "Mesut Özil'e başarılar dilerim ama benimle birlikte A Milli Takım forması altında mücadele etmiş arkadaşlarımla ilgili sorun varsa onları cevaplamak isterim" yanıtını verdi.