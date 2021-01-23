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    • 23.01.2021 09:47
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    Burak Yılmaz'dan sosyal medyayı karıştıran açıklaması

    Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen  A Milli Takım'ın başarılı golcüsü Burak Yılmaz, birçok konuda özel açıklamalarda bulundu. Süper Lig'deki en iyi kadronun Beşiktaş'ta olduğunu belirten Yılmaz, 'nin transferiyle ilgili de flaş açıkamalarda bulundu.

    Burak Yılmaz'dan flaş Mesut Özil açıklaması

    Fransız ekiplerinden Lille'de forma giyen ve takımının aralık ayındaki en iyi oyuncusu seçilen Burak Yılmaz, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    EN İYİ KADRO BEŞİKTAŞ'TA
    Instagram'da bir canlı yayına konuk olan ve soruları cevaplayan 35 yaşındaki golcü, "Beşiktaş'ı şampiyonluk yolunda diğer takımlardan bir adım önde görüyorum. Bana soruyorsanız en iyi kadro Beşiktaş'ta" dedi.

    MESUT ÖZİL'E BAŞARILAR
    Hulk ile Çin'de beraber oynadığını belirten ve özel bir oyuncu olduğunu ifade eden Burak, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil hakkındaki soruya ise "Mesut Özil'e başarılar dilerim ama benimle birlikte A Milli Takım forması altında mücadele etmiş arkadaşlarımla ilgili sorun varsa onları cevaplamak isterim" yanıtını verdi.



        TARAFTARLAR ÖZİL'E SAHİP ÇIKTI
        Bu sözler sosyal medyada tartışılırken, Fenerbahçeli taraftarlar attıkları mesajlarla Özil'e sahip çıktı. Bazı futbolseverler de Burak'ın haklı olduğu şeklinde paylaşımlar yaptı.

        Öte yandan Fransa'nın atletik bir lig olduğunu belirten Yılmaz, "Elbette burası daha atletik bir lig. İki ligin birbirine göre farklı özellikleri var. Burası biraz daha zor. İki lig arasında fark var ama Türkiye Ligi'ni çok da yabana atmamak gerekiyor. Çok güzel hatıralar bırakan gollerim var. Schalke'ye deplasmanda attığım gol, Schalke'ye içeride attığım gol, Sivas'a attığım frikik golü... Tek bir seçim yapacaksam Galatasaray'da forma giyerken Schalke'ye deplasmanda attığım gol." dedi.

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