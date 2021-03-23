Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarın başlayacak Avrupa Elemeleri, ilklere sahne olacak.
Avrupa Elemeleri'nde 10 grupta mücadele edecek 55 takımdan 13'ü, maçların ardından 2022 Dünya Kupası'na katılma şansı elde edecek.
Gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak. 10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri, son bulacak.
SALGIN NEDENİYLE BAZI MAÇLARIN YERİ DEĞİŞTİ
Devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından ülkeler arasında yaşanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle elemelerde bazı maçların yerleri değişti.
İlk 3 hafta maçlarının mart ayı içinde yapılacağı organizasyonda, E Grubu'nda Estonya-Çekya karşılaşması Polonya'daki Lublin Arena'da, A Grubu'nda Portekiz-Azerbaycan müsabakası İtalya'daki Juventus Stadı'nda, G Grubu'ndaki Norveç-Türkiye maçı ise İspanya'da La Rosaleda Stadı'nda oynanacak. D Grubu'nda Ukrayna'nın Finlandiya ve Kazakistan ile yapacağı maçlar ise kent değişikliğiyle Kiev Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.
TÜRKİYE 3. KEZ DÜNYA KUPASI VİZESİ ALMAYA ÇALIŞACAK
Daha önce 1954 ve 2002 yıllarında Dünya Kupası'na katılan A Milli Takım, aynı başarıyı 3. kez tekrarlamak amacıyla eleme maçlarında sahaya çıkacak.
Son katıldığı Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen 2002 Dünya Kupası'nda elde ettiği üçüncülükle turnuva tarihindeki en başarılı derecesini elde eden ay-yıldızlılar, Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile karşılaşacak.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Avrupa Elemeleri, bazı ilklere ve rekorlara da sahne olacak.
REKOR KATILIM GERÇEKLEŞECEK
Avrupa Elemeleri, rekor katılımla ilk kez 55 takımla düzenlenecek. Önceki rekor, 54 takımın yer aldığı Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne aitti.
İBRAHİMOVİC UZUN BİR ARANIN ARDINDAN YENİDEN MİLLİ TAKIMDA
Futbolseverler, yaklaşık 5 yıllık aranın ardından İtalya temsilcisi Milan'da kariyerini sürdüren İsveçli yıldız oyuncu Zlatan İbrahimovic'i yeniden milli takım formasıyla görebilecek.
21 Haziran 2016'da emekliye ayrıldığı milli takımına 39 yaşında yeniden dönen Ibrahimovic, Avrupa Elemeleri'nde B Grubu'nda mücadele edecek İsveç'in 25 Mart Perşembe günü Gürcistan ile oynayacağı karşılaşmada teknik ekibin görev vermesi halinde, milli forma özlemini uzun bir aranın ardından dindirecek.