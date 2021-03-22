A Milli Futbol Takımı'nda Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları başladı! İki yıldız futbolcu milli olmak için gün sayıyor

Antrenmanın başında tüm kadro ile sahada toplanan Şenol Güneş, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrılan Göztepeli Halil Akbunar ve Galatasaraylı Taylan Antalyalı'yı tebrik ederek tüm takıma alkışlattı.

Antrenmanı TFF A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.