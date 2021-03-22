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    • 22.03.2021 23:28
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    A Milli Futbol Takımı'nda Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları başladı! İki yıldız futbolcu milli olmak için gün sayıyor

    A Milli Futbol Takımı, 'nde 24 Mart'ta Hollanda, 27 Mart'ta ve 30 Mart'ta ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı. Öte yandan Göztepeli ve ilk kez aday kadrosuna çağrıldı.

    AA
    İki yıldız futbolcu milli olmak için gün yayıyor

    Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren ay-yıldızlı ekip, ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

    Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı. İdmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları üzerine çalışıldı. Hafta sonu maç takvimine göre bazı futbolculara yenilenme programı uygulandı.

    HALİL AKBUNAR TAYLAN ANTALYALI MİLLİ OLUYOR

    Antrenmanın başında tüm kadro ile sahada toplanan Şenol Güneş, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrılan Göztepeli Halil Akbunar ve Galatasaraylı Taylan Antalyalı'yı tebrik ederek tüm takıma alkışlattı.

    Antrenmanı TFF A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.
        Haberler Spor A Milli Futbol Takımı'nda Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları başladı! İki yıldız futbolcu milli olmak için gün sayıyor