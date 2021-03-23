



KARTAL 4'ÜNCÜ HOCA OLDU

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna teknik direktör Mehmet Özdilek'le başlayan Erzurumspor'da işler istenildiği gibi gitmedi. 10'uncu haftada Antalyaspor'la 2-2 beraberliğin ardından mavi-beyazlılar Özdilek'le yollarını ayırdı. 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 9 puan toplayan Özdilek'in yerine geçtiğimiz sezon Trabzon'da görev yapan Hüseyin Cimşir getirildi.