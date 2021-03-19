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SON DAKİKA! A Milli Takım kadrosunda büyük sürpriz! Milli maç kadroları belli oldu

Son dakika haberine göre A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynanacak karşılaşmaların aday kadroları açıklandı. Galatasaray'dan Taylan Antalyalı ve Göztepe'den Halil Akbunar ilk kez milli takıma seçilirken, dün koronavirüs nedeniyle milli takıma gönderilmeyecekleri açıklanan Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı da kadroda yer aldı. Caner Erkin de uzun bir aradan sonra milli kadroya döndü.

19.03.2021 14:57 - Son Güncelleme: 19.03.2021 15:00
SON DAKİKA! A Milli Takım kadrosunda büyük sürpriz! Milli maç kadroları belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

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SON DAKİKA! A Milli Takım kadrosunda büyük sürpriz! Milli maç kadroları belli oldu

Şenol Güneş kadroda Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, Fenerbahçeli Altay Bayındır ve Göztepe'den Halil Akbunar'a ilk kez yer verdi.

SON DAKİKA! A Milli Takım kadrosunda büyük sürpriz! Milli maç kadroları belli oldu

İŞTE A MİLLİ TAKIM KADROSU

SON DAKİKA! A Milli Takım kadrosunda büyük sürpriz! Milli maç kadroları belli oldu

MERT GÜNOK

SON DAKİKA! A Milli Takım kadrosunda büyük sürpriz! Milli maç kadroları belli oldu

UĞURCAN ÇAKIR