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    • 17.03.2021 10:04
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    'de oynayan Türk yıldız Avrupa devlerinin takibinde

    forması altında gösterdiği başarılı performans ile Avrupa devlerinin dikkatini çeken , Juventus, Borussia Dortmund, Real Madrid ve Barcelona'nın ardından Manchester United ile Manchester City radarına girdi.

    Türk yıldız Avrupa devlerinin takibinde

    'in Türk asıllı Avusturya futbolcusu , gösterdiği performansla Avrupa devlerinin gözdesi haline geldi.

    Alman basını Bild'de yer alan habere göre, 17 yaşındaki yıldız futbolcu için Manchester United ile Manchester City devreye girdi. Sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan Yusuf için Juventus, Borussia Dortmund, Real Madrid ve Barcelona gibi Avrupa devleri de yakın takibini sürdürüyor. Buna rağmen Manchester United'ın Türk asıllı Avusturyalı futbolcu için bir adım önde olduğu öğrenildi.

    2003 doğumlu genç futbolcu, bu sezon Rapid Wien formasıyla lig kupa ve Avrupa olmak üzere çıktığı toplam 24 maçta 6 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.

    AVUSTURYA MİLLİ TAKIMI'NA ÇAĞRILDI
    Öte yandan geçtiğimiz gün Yusuf Demir, Avusturya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda İskoçya, Faroe Adaları ve Danimarka'ya karşı oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı.

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    Haberler Spor Rapid Wien'de oynayan Türk yıldız Yusuf Demir Avrupa devlerinin takibinde