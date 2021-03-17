Rapid Wien'in Türk asıllı Avusturya futbolcusu Yusuf Demir, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin gözdesi haline geldi.

Alman basını Bild'de yer alan habere göre, 17 yaşındaki yıldız futbolcu için Manchester United ile Manchester City devreye girdi. Sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan Yusuf için Juventus, Borussia Dortmund, Real Madrid ve Barcelona gibi Avrupa devleri de yakın takibini sürdürüyor. Buna rağmen Manchester United'ın Türk asıllı Avusturyalı futbolcu için bir adım önde olduğu öğrenildi.

2003 doğumlu genç futbolcu, bu sezon Rapid Wien formasıyla lig kupa ve Avrupa olmak üzere çıktığı toplam 24 maçta 6 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.

AVUSTURYA MİLLİ TAKIMI'NA ÇAĞRILDI

Öte yandan geçtiğimiz gün Yusuf Demir, Avusturya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda İskoçya, Faroe Adaları ve Danimarka'ya karşı oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı.