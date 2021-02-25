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SON DAKİKA: Tiger Woods'la ilgili şoke eden iddia: Bir daha asla... | Onun da yolu Boğaz'dan geçmişti...

Son dakika haberi! Doktorları tarafından ayağında kırıklar bulunduğu bildirilen Woods'un son durumuyla ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. ABD basınına konuşan uzman doktorların görüşlerine göre, 45 yaşındaki efsane golfçü eski hareket kabiliyetine bir daha asla kavuşamayabilir. Hayranlarını üzen efsane ismin yıllar önce İstanbul'da yaptığı tarihi vuruş ise sosyal medyada yeniden gündeme geldi. İşte Tiger Woods'un sağlık durumu ve yaşanan son gelişmeler.

25.02.2021 14:33 - Son Güncelleme: 25.02.2021 15:14
SON DAKİKA: Tiger Woods'la ilgili şoke eden iddia: Bir daha asla... | Onun da yolu Boğaz'dan geçmişti...

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinin yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonrası yaralanan ve hastaneye kaldırılan efsane golfçü Tiger Woods'un bir dizi ameliyata alındığı ancak hayati durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

45 yaşındaki Woods'un kazasıyla ilgili yeni detaylar ABD ve İngiliz basınında manşetleri süslemeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Tiger Woods'la ilgili şoke eden iddia: Bir daha asla... | Onun da yolu Boğaz'dan geçmişti...

KAZA NASIL OLDU?
Güvenlik kameralarından elde edilen bilgilere göre Los Angeles'a yakın bir noktada bulunan Hawthorne Bulvarı'nda hızlı bir şekilde seyreden Woods'un aracı, fren yapmadan bir anda karşı şeride geçip az bir mesafe sonra ters yönden de çıkarak alçak seviyede bulunan ağaçlık bölgeye uçtu. Woods'un aracının kaza anında taklalar attığı açıklandı.

SON DAKİKA: Tiger Woods'la ilgili şoke eden iddia: Bir daha asla... | Onun da yolu Boğaz'dan geçmişti...

SAĞLIK EKİPLERİ GELDİĞİNDE BİLİNCİ YERİNDEYDİ
ABD saatiyle gündüz vakti yaşanan kaza sonrası görgü tanıklarının aramasıyla ilk yardım ekipleri kısa sürede kaza mahalline gelip Woods'a ilk müdahaleyi yaptı.

SON DAKİKA: Tiger Woods'la ilgili şoke eden iddia: Bir daha asla... | Onun da yolu Boğaz'dan geçmişti...

Bilinci yerinde olan ancak araca sıkışmış halde bulunan efsane golfçü, keskiler yardımıyla araçtan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA: Tiger Woods'la ilgili şoke eden iddia: Bir daha asla... | Onun da yolu Boğaz'dan geçmişti...


AYAKLARINDA ÖNEMLİ KIRIKLAR VAR
Hastaneye kaldırılmasının ardından durum analizi yapılan Tiger Woods, hayati tehlikesinin olmamasının anlaşılması üzerine ayaklarındaki kırıklar için ameliyata alındı.