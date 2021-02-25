SON DAKİKA: Tiger Woods'la ilgili şoke eden iddia: Bir daha asla... | Onun da yolu Boğaz'dan geçmişti...

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinin yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonrası yaralanan ve hastaneye kaldırılan efsane golfçü Tiger Woods'un bir dizi ameliyata alındığı ancak hayati durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.



45 yaşındaki Woods'un kazasıyla ilgili yeni detaylar ABD ve İngiliz basınında manşetleri süslemeye devam ediyor.

