SON DAKİKA: Tiger Woods'la ilgili şoke eden iddia: Bir daha asla... | Onun da yolu Boğaz'dan geçmişti...
Son dakika haberi! Doktorları tarafından ayağında kırıklar bulunduğu bildirilen Woods'un son durumuyla ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. ABD basınına konuşan uzman doktorların görüşlerine göre, 45 yaşındaki efsane golfçü eski hareket kabiliyetine bir daha asla kavuşamayabilir. Hayranlarını üzen efsane ismin yıllar önce İstanbul'da yaptığı tarihi vuruş ise sosyal medyada yeniden gündeme geldi. İşte Tiger Woods'un sağlık durumu ve yaşanan son gelişmeler.
25.02.2021 14:33
- Son Güncelleme: 25.02.2021 15:14
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinin yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonrası yaralanan ve hastaneye kaldırılan efsane golfçü Tiger Woods'un bir dizi ameliyata alındığı ancak hayati durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.
45 yaşındaki Woods'un kazasıyla ilgili yeni detaylar ABD ve İngiliz basınında manşetleri süslemeye devam ediyor.
KAZA NASIL OLDU?
Güvenlik kameralarından elde edilen bilgilere göre Los Angeles'a yakın bir noktada bulunan Hawthorne Bulvarı'nda hızlı bir şekilde seyreden Woods'un aracı, fren yapmadan bir anda karşı şeride geçip az bir mesafe sonra ters yönden de çıkarak alçak seviyede bulunan ağaçlık bölgeye uçtu. Woods'un aracının kaza anında taklalar attığı açıklandı.