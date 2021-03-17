Erol Bulut'tan kadroda flaş değişiklik! Fenerbahçe'de 5 ismin bileti kesildi

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında evinde Gençlerbirliği'ne konuk olan Fenerbahçe, pazar günü Beşiktaş karşısında "Ya tamam ya devam" maçına çıkıyor. Erol Bulut'un son şansı olarak görülen maçta, Fenerbahçe'den 5 ismin kesik yiyeceği ve farklı bir kadro ile sahaya çıkacağı öğrenildi. İşte Erol Bulut'un kafasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 11'i...

17.03.2021 09:43 - Son Güncelleme: 17.03.2021 09:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





