Erol Bulut'tan kadroda flaş değişiklik! Fenerbahçe'de 5 ismin bileti kesildi
Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında evinde Gençlerbirliği'ne konuk olan Fenerbahçe, pazar günü Beşiktaş karşısında "Ya tamam ya devam" maçına çıkıyor. Erol Bulut'un son şansı olarak görülen maçta, Fenerbahçe'den 5 ismin kesik yiyeceği ve farklı bir kadro ile sahaya çıkacağı öğrenildi. İşte Erol Bulut'un kafasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 11'i...
17.03.2021 09:43
- Son Güncelleme: 17.03.2021 09:43
Sezon başından beri ideal 11'i bulamayan Erol Bulut, Beşiktaş karşısında da arayışta.
Gençlerbirliği'ne karşı başlayan kadrodan en az 5 isim derbide kesik yiyecek.
Şampiyonluk hedefiyle girdiği sezonda zirveye el sallamaya başlayan Fenerbahçe, hala ideal 11'ini arıyor.
SAVUNMA HATTI BELLİ OLDU
Erol Bulut, G.Birliği'ne kaybeden kadroyu, derbide değiştirecek. Altay'ın yeri garanti, sakatlanan Gökhan'ın görevi ise mecburen Nazım'da.
Stoperdeki Serdar-Szalai ikilisi bozulmayacak, ancak ilk golünü G.Birliği'ne atan Novak yerini Caner'e devredecek.