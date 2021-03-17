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Erol Bulut'tan kadroda flaş değişiklik! Fenerbahçe'de 5 ismin bileti kesildi

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında evinde Gençlerbirliği'ne konuk olan Fenerbahçe, pazar günü Beşiktaş karşısında "Ya tamam ya devam" maçına çıkıyor. Erol Bulut'un son şansı olarak görülen maçta, Fenerbahçe'den 5 ismin kesik yiyeceği ve farklı bir kadro ile sahaya çıkacağı öğrenildi. İşte Erol Bulut'un kafasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 11'i...

17.03.2021 09:43 - Son Güncelleme: 17.03.2021 09:43
Erol Bulut'tan kadroda flaş değişiklik! Fenerbahçe'de 5 ismin bileti kesildi

Sezon başından beri ideal 11'i bulamayan Erol Bulut, Beşiktaş karşısında da arayışta.

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Erol Bulut'tan kadroda flaş değişiklik! Fenerbahçe'de 5 ismin bileti kesildi

Gençlerbirliği'ne karşı başlayan kadrodan en az 5 isim derbide kesik yiyecek.

Erol Bulut'tan kadroda flaş değişiklik! Fenerbahçe'de 5 ismin bileti kesildi

Şampiyonluk hedefiyle girdiği sezonda zirveye el sallamaya başlayan Fenerbahçe, hala ideal 11'ini arıyor.

Erol Bulut'tan kadroda flaş değişiklik! Fenerbahçe'de 5 ismin bileti kesildi

SAVUNMA HATTI BELLİ OLDU

Erol Bulut, G.Birliği'ne kaybeden kadroyu, derbide değiştirecek. Altay'ın yeri garanti, sakatlanan Gökhan'ın görevi ise mecburen Nazım'da.

Erol Bulut'tan kadroda flaş değişiklik! Fenerbahçe'de 5 ismin bileti kesildi

Stoperdeki Serdar-Szalai ikilisi bozulmayacak, ancak ilk golünü G.Birliği'ne atan Novak yerini Caner'e devredecek.