Pazar günü Dolmabahçe'de "tamam ya da devam" derbisine çıkacak olan Fenerbahçe'de çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Erol Bulut defterini kapatmaya hazırlanan Sarı- Lacivertli yönetimin dünyaca ünlü teknik direktör Joachim Löw'e teklif yapması çok büyük bir heyecan yarattı.
ÇOK FLAŞ BİR HAMLE DAHA GELDİ
Alman Milli Takımı'nı bırakma kararı alan Löw'le anlaşma zemini arayan yönetimden flaş bir hamle daha geldi. Sarı-Lacivertliler'in eski futbolcusu Tayfun Korkut'la görüştüğü öğrenildi.
"YARDIMCISI OL" DENİLECEK
Başkan Ali Koç'un genç hocayı Löw'ün yardımcısı yapmak istediği belirlendi. Ancak Bulut sezon bitmeden gönderilirse bu kez Korkut'a, "Sezon sonuna kadar 1. adam ol" denilecek.