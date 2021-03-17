Pazar günü Dolmabahçe'de "tamam ya da devam" derbisine çıkacak olan Fenerbahçe'de çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Erol Bulut defterini kapatmaya hazırlanan Sarı- Lacivertli yönetimin dünyaca ünlü teknik direktör Joachim Löw'e teklif yapması çok büyük bir heyecan yarattı.