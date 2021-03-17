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    • Spor
    • 17.03.2021 Gazete
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    İşte ’nin planı: ve ...

    Yeni sezonda takımı ’e emanet etmeyi planlayan Başkan , Alman hocanın eski öğrencisi ’u da teknik ekibe dahil etmek istiyor. Eğer Bulut'la yollar sezon bitmeden ayrılırsa bu kez Korkut'tan sezon sonuna kadar 1. adamlık yapması istenecek... Yönetimin Löw'ü ikna çabaları da sürüyor.

    İşte Fener’in Löw planı
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    Pazar günü Dolmabahçe'de "tamam ya da devam" derbisine çıkacak olan Fenerbahçe'de çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Erol Bulut defterini kapatmaya hazırlanan Sarı- Lacivertli yönetimin dünyaca ünlü teknik direktör Joachim Löw'e teklif yapması çok büyük bir heyecan yarattı.



    ÇOK FLAŞ BİR HAMLE DAHA GELDİ
    Alman Milli Takımı'nı bırakma kararı alan Löw'le anlaşma zemini arayan yönetimden flaş bir hamle daha geldi. Sarı-Lacivertliler'in eski futbolcusu Tayfun Korkut'la görüştüğü öğrenildi.




    "YARDIMCISI OL" DENİLECEK
    Başkan Ali Koç'un genç hocayı Löw'ün yardımcısı yapmak istediği belirlendi. Ancak Bulut sezon bitmeden gönderilirse bu kez Korkut'a, "Sezon sonuna kadar 1. adam ol" denilecek.



        KARARINI HEMEN VERMEYECEK
        F.Bahçe yönetiminin Löw'ü ikna çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Birçok önemli kulübün radarında olan Alman hocanın kariyer planlaması yapmak için acele etmediği belirtiliyor.

        2006 yılında Alman Milli Takımı'nın başına geçen Joachim Löw sayısız başarıya imza attı. Başarılı hoca Euro 2020 sonrası görevini bırakacak.



        BULUT'UN YÜZÜ GÜLMÜYOR
        Beşiktaş derbisine hazırlanan F.Bahçe'de Erol Bulut'un oldukça moralsiz olması dikkat çekiyor. Genç hocanın istifayı düşünmediği de gelen bilgiler arasında.
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        Haberler Spor İşte Fenerbahçe’nin Joachim Löw planı: Tayfun Korkut ve Erol Bulut...