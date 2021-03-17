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    • 17.03.2021 13:51
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    SON DAKİKA! - maçının hakemi belli oldu | İşte Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri

    Son dakika haberine göre Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan - derbisinin hakemi olarak açıklandı.

    Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler olarak açıklandı.

    HALİL UMUT MELER'İN FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ MAÇLARI KARNESİ
    Fifa kokartlı hakem Halil Umut Meler, bugüne kadar Fenerbahçe'nin 19, Beşiktaş'ın ise 14 maçında düdük çaldı. Meler'in düdük çaldığı maçlarda Fenerbahçe 12 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Beşiktaş ise Meler'in düdük çaldığı karşılaşmalarda 6 kez kazanırken, 4 kez berabere kaldı, 4 kez ise yenildi.

    İKİNCİ BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ
    Meler geçtiğimiz sezon oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde de düdük çalmıştı. Maçın 25'inci dakikasında Vedat Muriqi kırmızı kartla oyundan atılırken maçı 2-0'lık skorla Beşiktaş kazanmıştı.

    DERBİLERDE FENERBAHÇE'YE YARAMIYOR!
    Fenerbahçe Halil Umut Meler'in düdük çaldığı 3 derbiden de puan çıkaramadı. Meler ilk olarak 25 Kasım 2018'de oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yönetmişti. Bu derbide bordo-mavili ekip sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Daha sonra geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan ve Galatasaray'ın 20 yıl sonra deplasmanda kazandığı maçta düdük çalan Meler, son olarak da geçtiğimiz sezon oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde düdük çaldı.

        İşte o maçlar
        2018-19 | Trabzonspor - Fenerbahçe : 2-1
        2020-21 | Fenerbahçe - Galatasaray : 1-3
        2020-21 | Beşiktaş - Fenerbahçe : 2-0

        İşte Süper Lig'de 31. haftanın programı ve hakemler

        Cuma
        Fatih Karagümrük - Kayserispor : Bahattin Şimşek
        Galatasaray - Çaykur Rizespor : Volkan Bayarslan

        Cumartesi
        Gençlerbirliği - Kasımpaşa : Arda Kardeşler
        Göztepe - Sivasspor : Yasin Kol
        Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK : Mert Güzenge
        Trabzonspor - Ankaragücü : Zorbay Küçük

        Pazar
        Antalyaspor - BB Erzurumspor : Erkan Özdamar
        Konyaspor - Alanyaspor : Koray Gençerler
        Denizlispor - Başakşehir : Tugay Kaan Numanoğlu
        Beşiktaş - Fenerbahçe : Halil Umut Meler
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        Haberler Spor SON DAKİKA! Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu | İşte Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri