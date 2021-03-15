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İşte Fenerbahçe'nin yeni hoca adayları! Erol Bulut yerine o isim geliyor...

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında evinde Gençlerbirliği'ne karşı şok bir yenilgi alan Fenerbahçe, şampiyonluk şansını zora soktu. Sezona kadrosunu baştan aşağı yenileyerek başlayan, devre arasında da Mesut Özil, İrfan Can Kahveci gibi sansasyonel transferler yapan Fenerbahçe'de yaşanan hezimetin faturası Erol Bulut'a kesildi. Ali Koç ile Emre Belözoğlu'nun istifa etmeyi düşünmeyen Erol Bulut ile yolların ayrılmasının planını yaptığı ve yerine gelecek hoca adayını belirlemek için çalışmalara başladığı öğrenildi. Bu adaylardan öne çıkan ismin Okan Buruk olduğu, önümüzdeki günlerde genç teknik adama teklif götürüleceği belirtildi. İşte Fenerbahçe'nin hoca adayları...

takvim.com.tr
Özel haber
15.03.2021 13:00 - Son Güncelleme: 15.03.2021 13:02
İşte Fenerbahçe'nin yeni hoca adayları! Erol Bulut yerine o isim geliyor...

Emre Belözoğlu'nun, geçtiğimiz sezon Başakşehir'i tarihinde ilk kez şampiyon yapan Okan Buruk ismini Ali Koç'a sunduğu öğrenildi. Ali Koç'un ilk aşamada bu teklife sıcak bakmadığı ve Galatasaray geçmişi olan bir isim yerine Arsene Wenger gibi kariyerli bir yabancı hoca getirmenin daha doğru olacağını düşündüğü belirtildi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN OLASI HOCA ADAYLARI

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Fenerbahçe'nin yeni hoca adayları! Erol Bulut yerine o isim geliyor...

YENİ HOCA ARANIYOR
Gençlerbirliği hezimeti sonrası Emre Belözoğlu ile görüşen Ali Koç, "takımın başına sen geç" teklifinde bulundu. Sportif direktörlük görevinden ayrılmak istemeyen Emre Belözoğlu'nun bu teklifi geri çevirdiği ve Erol Bulut yerine farklı bir ismi önerdiği ortaya çıktı.

İşte Fenerbahçe'nin yeni hoca adayları! Erol Bulut yerine o isim geliyor...

Süper Lig'in güçlü takımlarından Fenerbahçe'den son dakika haberleri peş peşe geliyor. Sarı lacivertlilerde Gençlerbirliği yenilgisi sonrası ortalık karıştı.

İşte Fenerbahçe'nin yeni hoca adayları! Erol Bulut yerine o isim geliyor...

Fenerbahçe'de taraftarlar oynanan kötü oyun ve alınan mağlubiyetler nedeniyle teknik direktör Erol Bulut'u istifaya davet etti.

İşte Fenerbahçe'nin yeni hoca adayları! Erol Bulut yerine o isim geliyor...

SAHASINDA 6. MAĞLUBİYET
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılarak bu sezon evindeki 6. yenilgisini aldı. Daha önce İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor; Galatasaray ve Göztepe'ye yenilen sarı lacivertliler, son olarak Ankara temsilcisine boyun eğdi.