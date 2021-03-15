İşte Fenerbahçe'nin yeni hoca adayları! Erol Bulut yerine o isim geliyor...
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında evinde Gençlerbirliği'ne karşı şok bir yenilgi alan Fenerbahçe, şampiyonluk şansını zora soktu. Sezona kadrosunu baştan aşağı yenileyerek başlayan, devre arasında da Mesut Özil, İrfan Can Kahveci gibi sansasyonel transferler yapan Fenerbahçe'de yaşanan hezimetin faturası Erol Bulut'a kesildi. Ali Koç ile Emre Belözoğlu'nun istifa etmeyi düşünmeyen Erol Bulut ile yolların ayrılmasının planını yaptığı ve yerine gelecek hoca adayını belirlemek için çalışmalara başladığı öğrenildi. Bu adaylardan öne çıkan ismin Okan Buruk olduğu, önümüzdeki günlerde genç teknik adama teklif götürüleceği belirtildi. İşte Fenerbahçe'nin hoca adayları...
Emre Belözoğlu'nun, geçtiğimiz sezon Başakşehir'i tarihinde ilk kez şampiyon yapan Okan Buruk ismini Ali Koç'a sunduğu öğrenildi. Ali Koç'un ilk aşamada bu teklife sıcak bakmadığı ve Galatasaray geçmişi olan bir isim yerine Arsene Wenger gibi kariyerli bir yabancı hoca getirmenin daha doğru olacağını düşündüğü belirtildi.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN OLASI HOCA ADAYLARI