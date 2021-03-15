İşte Fenerbahçe'nin yeni hoca adayları! Erol Bulut yerine o isim geliyor...

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında evinde Gençlerbirliği'ne karşı şok bir yenilgi alan Fenerbahçe, şampiyonluk şansını zora soktu. Sezona kadrosunu baştan aşağı yenileyerek başlayan, devre arasında da Mesut Özil, İrfan Can Kahveci gibi sansasyonel transferler yapan Fenerbahçe'de yaşanan hezimetin faturası Erol Bulut'a kesildi. Ali Koç ile Emre Belözoğlu'nun istifa etmeyi düşünmeyen Erol Bulut ile yolların ayrılmasının planını yaptığı ve yerine gelecek hoca adayını belirlemek için çalışmalara başladığı öğrenildi. Bu adaylardan öne çıkan ismin Okan Buruk olduğu, önümüzdeki günlerde genç teknik adama teklif götürüleceği belirtildi. İşte Fenerbahçe'nin hoca adayları...

15.03.2021 13:00 - Son Güncelleme: 15.03.2021 13:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





