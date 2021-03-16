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    • Spor
    • 16.03.2021 Gazete
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    'de 'un yerine 'yi tanıyor... 'i çok seviyor

    'de kaos ortamı ile birlikte yine hareketli günler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli ekipte kredisi tükenme noktasına gelen teknik direktör ’un yerine en ciddi adayın kim olduğu ortaya çıktı. Bu isim son derece tanıdık: .

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    Bulut'un yerine Joachim Löw

    Fenerbahçe'de kaos ortamı ile birlikte yine hareketli günler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli ekipte kredisi tükenme noktasına gelen teknik direktör Erol Bulut'un yerine en ciddi adayın kim olduğu ortaya çıktı. Bu isim son derece tanıdık: Alman Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw.

    YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ BİLE
    Geçtiğimiz hafta Alman Mili Takımı'nı bırakacağını açıklayan Löw ile bu açıklamanın sonrasında yönetici Selahattin Baki'nin bir görüşme yaptığı öğrenildi. Görüşme olumlu geçti.

    KULÜBÜ TANIMASI AVANTAJ
    Alman teknik adam Fenerbahçe'den düşünmek için süre istediği öğrenildi. Löw'ün kulübü ve Türkiye'yi tanıması, Mesut'un Fenerbahçe'de olması büyük bir avantaj olarak görülüyor...
        Haberler Spor Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine Joachim Löw: Türkiye'yi tanıyor... Mesut Özil'i çok seviyor