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    • 17.03.2021 14:59
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    'de sevindiren gelişme! Takımla çalışmalara başladı

    Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ın konuğu olacak 'de derbi hazırlıkları sürerken, sakatlığını atlatan ve antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Sinan Gümüş'ten gelen haber yüzleri güldürdü.

    F.Bahçe'de sevindiren gelişme! Takımla çalışmalara başladı

    Futbol Takımı, Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

    Top kapma ve pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda, dar alanda çift kale maç yapıldı. Antrenman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

    Sinan Gümüş, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. 27 yaşındaki hücum oyuncusu, idmanın ikinci bölümünde ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

    Sakatlığı bulunan oyunculardan Sadık Çiftpınar, Mesut Özil ve Gökhan Gönül'ün tedavisine devam edildi. Filip Novak ise özel program dahilinde çalıştı.

    Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam edecek.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'de sevindiren gelişme! Takımla çalışmalara başladı