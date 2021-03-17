Fenerbahçe'de flaş karar! 14 isimle yollar ayrılıyor

Evinde üst üste yaptığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı. Teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılması gündemdeyken; sezon bitimiyle beraber kadroda da çok büyük bir değişim yaşanması bekleniyor. Yönetim performansından memnun kalmadığı tam 14 futbolcuyla yolları ayırmayı planlıyor. Yeniden yapılanma içine girecek sarı-lacivertli ekipte 10 transfer yapılmasının planlandığı da gelen bilgiler arasında.

17.03.2021 10:21 - Son Güncelleme: 17.03.2021 10:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





