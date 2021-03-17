Fenerbahçe'de flaş karar! 14 isimle yollar ayrılıyor
Evinde üst üste yaptığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı. Teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılması gündemdeyken; sezon bitimiyle beraber kadroda da çok büyük bir değişim yaşanması bekleniyor. Yönetim performansından memnun kalmadığı tam 14 futbolcuyla yolları ayırmayı planlıyor. Yeniden yapılanma içine girecek sarı-lacivertli ekipte 10 transfer yapılmasının planlandığı da gelen bilgiler arasında.
17.03.2021 10:21
- Son Güncelleme: 17.03.2021 10:21
2020-21 sezonunda ikisi genç toplam 22 transfere imza atan Fenerbahçe, mevcut formları dolayısıyla yeni transferlerin yarıya yakınıyla yolları ayırabilir.
Özellikle yabancı kadrosunda birkaç isim hariç büyük hayal kırıklığı yaşanırken, yeni sezon öncesinde yine transferin en hareketli takımının Fenerbahçe olacağını şimdiden söylemek yanlış olmaz.
Pazar günü ligde 'tamam mı, devam mı?' maçına çıkacak sarı-lacivertlilerde ayrılık çanları çalan son derece önemli isimler var.
GÖKHAN GÖNÜL
1 yıl daha opsiyon hakkı olmasına rağmen kullanılmayacak. Çok sık sakatlık yaşayan Gökhan Gönül'ün teknik ekibe katılması bekleniyor.
LEMOS
Devre arasında gönderilmek istendi. Ancak ayrılmak istemedi. Başakşehir kupa maçında kendisine verilen şansı kullanamadığı için bileti kesildi.