Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 17.03.2021 18:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.03.2021 23:39
    ABONE OL

    Antalyaspor, 'nda finale kaldı! (Antalyaspor 2-0 Alanyaspor / MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE)

    Antalyaspor, sahasında 'u 2-0 mağlup ederek finalinde Beşiktaş'ın rakibi oldu. Akdeniz darbesinde Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri Lukas Podolski ve Hakan Özmert kaydetti. Antalyaspor - Alanyaspor maçının gollerine ve tüm detaylarına takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

    Antalyaspor kupada finale kaldı!

    Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Yarı final mücadelesinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Antalyaspor, finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

    Antalya Stadyumu'nda oynanan derbiye ev sahibi ekip hızlı başladı.

    Antalyaspor, 18. dakikada gelişen atakta Alman yıldızı Lukas Podolski'nin müthiş golüyle 1-0 öne geçti.

    İkinci yarıda Alanyaspor beraberlik için bastırırken, Antalya savunması adeta duvar ördü. Antalyaspor'u rahatlatan gol ise Hakan Özmert'ten geldi. Akdeniz ekibinin tecrübeli kaptanı, 82. dakikada attığı nefis golle skoru 2-0'a getirip turun kapısını ardına kadar araladı.

    DEV FİNAL 21 MAYIS'TA
    Beşiktaş ile Antalyaspor'u karşı karşıya getirecek olan Ziraat Türkiye Kupası finali 21 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Turkuvaz Medya grubunun yayınlayacağı dev maça Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak.



    İLK YARINDAN DAKİKALAR
    17. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti.

    Sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında, Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Podolski, kendi etrafında döndükten sonra yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Marafona'nın sağından ağlarla buluşturdu: 1-0

    36. dakikada Tzavellas'ın ortasında iyi yükselen Ceyhun Gülselam'ın kafa vuruşunda, top auta gitti.

    37. dakikada Eren Albayrak'ın hatalı pasında ceza sahası çizgisi üzerinde uygun pozisyonda topla buluşan Salih Uçan'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

    43. dakikada Antalyaspor ikinci gole yaklaştı. Ev sahibi ekibin hızlı gelişen atağında, Podolski'nin pasında kaleci Marafona ile karşı karşıya kalan Bünyamin Balcı'nın yerden vuruşunda, top auta çıktı.

        44. dakikada Eren Albayrak'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde uygun pozisyonda topla buluşan Podolski'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

        Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



        İKİNCİ YARI'DAN DAKİKALAR
        50. dakikada Eren Albayrak'ın ortasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Nuri Şahin'in şutunu kaleci güçlükle kurtardı.

        65. dakikada Salih Uçan'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşuna, ceza alanı içinde iyi yükselen Tzavellas'ın kafası az farkla üstten auta gitti.


        82. dakikada Fredy'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Özmert'in şutu kalecinin solundan ağlara gitti. 2-0

        87. dakikada Moubandje'nin pasında topla buluşan Caulker'in ceza alanı içinden sert şutu az farkla yandan auta gitti.

        89. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası çaprazından kullandığı serbest vuruşu kaleci Boffın güçlükle kornere çeldi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kaldı! (Antalyaspor 2-0 Alanyaspor / MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE)