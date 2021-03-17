Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Yarı final mücadelesinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Antalyaspor, finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.
Antalya Stadyumu'nda oynanan derbiye ev sahibi ekip hızlı başladı.
Antalyaspor, 18. dakikada gelişen atakta Alman yıldızı Lukas Podolski'nin müthiş golüyle 1-0 öne geçti.
İkinci yarıda Alanyaspor beraberlik için bastırırken, Antalya savunması adeta duvar ördü. Antalyaspor'u rahatlatan gol ise Hakan Özmert'ten geldi. Akdeniz ekibinin tecrübeli kaptanı, 82. dakikada attığı nefis golle skoru 2-0'a getirip turun kapısını ardına kadar araladı.
DEV FİNAL 21 MAYIS'TA
Beşiktaş ile Antalyaspor'u karşı karşıya getirecek olan Ziraat Türkiye Kupası finali 21 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Turkuvaz Medya grubunun yayınlayacağı dev maça Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak.
İLK YARINDAN DAKİKALAR
17. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti.
Sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında, Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Podolski, kendi etrafında döndükten sonra yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Marafona'nın sağından ağlarla buluşturdu: 1-0
36. dakikada Tzavellas'ın ortasında iyi yükselen Ceyhun Gülselam'ın kafa vuruşunda, top auta gitti.
37. dakikada Eren Albayrak'ın hatalı pasında ceza sahası çizgisi üzerinde uygun pozisyonda topla buluşan Salih Uçan'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.
43. dakikada Antalyaspor ikinci gole yaklaştı. Ev sahibi ekibin hızlı gelişen atağında, Podolski'nin pasında kaleci Marafona ile karşı karşıya kalan Bünyamin Balcı'nın yerden vuruşunda, top auta çıktı.