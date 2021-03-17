İkinci yarıda Alanyaspor beraberlik için bastırırken, Antalya savunması adeta duvar ördü. Antalyaspor'u rahatlatan gol ise Hakan Özmert'ten geldi. Akdeniz ekibinin tecrübeli kaptanı, 82. dakikada attığı nefis golle skoru 2-0'a getirip turun kapısını ardına kadar araladı.

DEV FİNAL 21 MAYIS'TA

Beşiktaş ile Antalyaspor'u karşı karşıya getirecek olan Ziraat Türkiye Kupası finali 21 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Turkuvaz Medya grubunun yayınlayacağı dev maça Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak.