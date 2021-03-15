Trabzonspor Erzurum deplasmanında 2 puan bıraktı: 0-0... İlk yarıda iki takım da pozisyon bulmakta zorlandı. 5'te Emrah Başsan, ceza sahası içinde topa sert vurdu. Kaleci Uğurcan çakır topu çelmeyi başardı. 16'da Yunus Mallı'nın plase vuruşu direğin hemen yanından dışarı çıktı.
ERZURUM FIRSATLARI HARCADI
72'de Cenk Ahmet'in ortasında Teikeu'nun kafa vuruşu üstten az farklı daşırı çıktı. 77'de Aatıf ceza sahaı içine ortaladı. Altıpas üzerinde Buğra vurdu. Hüseyin'e çarpan top üstten dışarı çıktı.
DJANİNY ZOR OLANI BAŞARDI!
80'de Ekuban'ın pasında ceza sahasında kaleci Szumski ile karşı karşıya kalan Djaniny, topa sert vurdu. Meşin yuvarlak çerçeveyle buluşmadı. Trabzonspor çok önemli fırsatı harcadı.