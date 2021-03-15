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    • Spor
    • 15.03.2021 Gazete
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    spor Erzurum’u geçemedi: Son 4 haftada tam 8 puan kaybetti

    'in 30. haftasında spor deplasmanda  ile 0-0 berabere kaldı. Bu skorla Trabzonspor'un puanı 52 oldu. İşte BB - Trabzonspor maçına dair merak edilen tüm detaylar...

    Kasketten kasvete!

    Trabzonspor Erzurum deplasmanında 2 puan bıraktı: 0-0... İlk yarıda iki takım da pozisyon bulmakta zorlandı. 5'te Emrah Başsan, ceza sahası içinde topa sert vurdu. Kaleci Uğurcan çakır topu çelmeyi başardı. 16'da Yunus Mallı'nın plase vuruşu direğin hemen yanından dışarı çıktı.

    ERZURUM FIRSATLARI HARCADI
    72'de Cenk Ahmet'in ortasında Teikeu'nun kafa vuruşu üstten az farklı daşırı çıktı. 77'de Aatıf ceza sahaı içine ortaladı. Altıpas üzerinde Buğra vurdu. Hüseyin'e çarpan top üstten dışarı çıktı.

    DJANİNY ZOR OLANI BAŞARDI!
    80'de Ekuban'ın pasında ceza sahasında kaleci Szumski ile karşı karşıya kalan Djaniny, topa sert vurdu. Meşin yuvarlak çerçeveyle buluşmadı. Trabzonspor çok önemli fırsatı harcadı.

        AATIF'IN VURUŞU AZ FARKLA
        Maçın son bölümünde Erzurum galibiyeti kaçırdı. 90'da kullanılan köşe atışında oluşan karambolde topa son olarak Aatıf vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. Maç golsüz sonuçlandı.

        ERZURUM'DA DA TEKLEDİLER!
        Erzurumspor karşısında sadece 1 isabetli şut çekebilen Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'deki en düşük sayısını tekrarladı (Şubat ayındaki Fenerbahçe ve geçen yıl oynana Ankaragücü maçı).

        ARAÇ GİTMİYORSA SORUN SİSTEMDE!
        Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "FİFA Başvurusunu yaptık. Başvuru sadece Trabzonspor kulübünün başvurusu değil, bugün ülke futbolunda hemen hemen her takım, başkanının, yöneticisinin hocalarının çok ciddi şekilde serzenişleri var. 4 tekerlek değiştikten sonra araç hala gitmiyorsa, sıkıntı motorda, sistemde" diye konuştu.


            UĞURCAN'DAN ZEMİN ELEŞTİRİSİ
            Trabzon'un kalecisi Uğurcan Çakır maçtan sonra zemini eleştirdi. Başarılı kaleci, "Zeminin şartları kötüydü, bizim takıma uygun değildi. İstediğimiz pas oyunlarını yansıtamadık. Ancak inşallah iyi yerlere geleceğiz" dedi.

            TRABZONSPOR 1 PUANA SEVİNEMEZ!
            Erzurum ile berabere kalan Trabzonspor'da Abdullah Avcı çarpıcı açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca, "Trabzonspor deplasmanda 1 puan aldı diye sevinemez. Trabzonspor her zaman kazanmak için oynar ve hedefe oynar. Kazanacak oyun, oyuncular ve formasyonlar üzerinden çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki sene net belli olacak" dedi.
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