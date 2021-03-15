TRABZONSPOR 1 PUANA SEVİNEMEZ!

Erzurum ile berabere kalan Trabzonspor'da Abdullah Avcı çarpıcı açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca, "Trabzonspor deplasmanda 1 puan aldı diye sevinemez. Trabzonspor her zaman kazanmak için oynar ve hedefe oynar. Kazanacak oyun, oyuncular ve formasyonlar üzerinden çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki sene net belli olacak" dedi.