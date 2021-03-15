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    • 15.03.2021 09:43
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    'nda yarı final heyecanı

    'nda yarı final heyecanı yarın oynanacak - Medipol maçıyla başlayacak. Karşılaşma saat 20.45'te Vodafone Park'ta oynanacak ve A 'dan canlı yayınlanacak. Kupanın diğer yarı final maçında ise çarşamba akşamı evinde 'u ağırlayacak.

    Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı

    Futbolda yarı final mücadelesi yarın ile Medipol arasında oynanacak maçla başlayacak.

    İki takım arasındaki karşılaşma saat 20.45'te Vodafone Park'ta yapılacak.

    Yarı finalin ikinci karşılaşmasında ise Fraport TAV Antalya ile Aytemiz , 17 Mart Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'ndaki maç saat 20.45'te başlayacak.

    Tek maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final mücadelelerinde rakiplerine üstünlük kuracak iki ekip finale yükselecek.

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