Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanda BB Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.;
İşte Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
"FIFA'ya yaptığımız başvuru sadece Trabzonspor'un başvurusu değil, her takımın her hocanın ciddi şekilde serzenişi var."
"4 tekerlek değiştirdikten sonra araba hala gitmiyorsa, demek ki sıkıntı sistemde. Biz bunu dile getirdik. Kulüpler Birliği'nin de desteğiyle, hemen hemen tamamına yakın bir kısmının desteğiyle dosyamızı FIFA'ya gönderdik."
"TFF İÇİN BİR FIRSATTI..."
"Burada verilmiş ama uygulanmayan bir AİHM kararı var. Hem AİHM hem Kamu Denetleme Kurulu'nun kararları, TFF için bir fırsattı ama tercih etmediler."
"Burada verilen mücadele, Trabzonspor mücadelesi değil. Marka değeri sürekli olarak kan kaybeden bir sistemde, sizin marka değerinizi yükseltmeniz fazla iyimserlik olur. Türk futbolunun selameti açısından yapılmış bir başvuruydu bu.