



"EMRE'Yİ Mİ DİNLEYECEĞİM EROL BULUT'U MU?"

"Söyleyeceğim şeyi yalanlayacaklar, dedikodu diyecekler ama gerçek" diyen" Erman Toroğlu, İrfan Can Kahveci'nin, "Ben bu takımda Emre'yi mi dinleyeceğim, hocayı mı dinleyeceğim yoksa sahadaki kıdemli oyuncuları mı dinleyeceğim. Bir türlü anlayamadım." dediğini iddia etti.