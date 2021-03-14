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    • 15.03.2021 00:53
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    • 15.03.2021 01:02
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    'ndan bomba açıklaması! "'nu mu dinleyeceğim 'u mu?"

    , ekranlarında yayınlanan Takım Oyunu programında ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, " demiş ki: 'Ben 'yi mi dinleyeceğim, antrenörü mü, kıdemli oyuncuları mı?' Bu benim duyumum, ama gerçek. Çıkıp yalanlayacaklardır" ifadelerini kullandı.

    Erman Toroğlu'ndan bomba İrfan Can açıklaması!


    Usta spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildiği maçın ardından A Spor ekranlarında yayınlanan "Takım Oyunu" programında karşılaşmayı yorumladı.



    Toroğlu, İrfan Can Kahveci ile ilgili gündemi sarsacak flaş bir açıklamada bulundu.



    "EMRE'Yİ Mİ DİNLEYECEĞİM EROL BULUT'U MU?"
    "Söyleyeceğim şeyi yalanlayacaklar, dedikodu diyecekler ama gerçek" diyen" Erman Toroğlu, İrfan Can Kahveci'nin, "Ben bu takımda Emre'yi mi dinleyeceğim, hocayı mı dinleyeceğim yoksa sahadaki kıdemli oyuncuları mı dinleyeceğim. Bir türlü anlayamadım." dediğini iddia etti.
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    Haberler Spor Erman Toroğlu'ndan bomba İrfan Can Kahveci açıklaması! "Emre Belözoğlu'nu mu dinleyeceğim Erol Bulut'u mu?"