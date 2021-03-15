BİZE OPERASYON ÇEKİYORLAR

Fenerbahçe Basın Sözcüsü Selahattin Baki, Gençlerbirliği yenilgisi sonrası hakem kararlarına tepki gösterdi. Yedikleri ikinci golün ofsayt olduğunu söyleyen Baki, şunları kaydetti: "G.Birliği maçındaki VAR operatörü ile ilgili bazı bilgilere ulaştık. Birkaç hafta önce ofsaytta diye golü iptal eden VAR operatörü. Bu kişinin araştırılmasını devletimizden istirham ediyorum. Operasyon yemiş bir camiayız daha önce. Bu fetöcü zihniyeti Fenerbahçe taraftarını sokaklara dökmeye çalışıyor. İki tane operasyon yapılıyor"