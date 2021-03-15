Fenerbahçe Kadıköy'de paramparça... Bu sezon iç sahada yaşadığı puan kayıpları ile zirve yarışında ağır yara alan Sarı-Lacivertliler dün de lig sonuncusu Gençlerbirliği'ne Kadıköy'de 2-1 kaybetti. Ligde evinde bu sezon 6. yenilgisini alan Fener, tarihin en kötü performansını sergiledi.
KADIKÖY'DE 22 PUAN KAYBETTİ
Gençlerbirliği karşısında aldığı yenilgi ile Beşiktaş'ın maç fazlasıyla 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, iç sahada bu sezon tam 22 puan kaybetti. Kadıköy takımın kaderini tayin etti.
BULUT'U İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR
Dün akşamki yenilgi sonrası Fener taraftarı da isyan bayrağını açtı. Alınan kötü sonuçlardan dolayı teknik direktör Erol Bulut'u istifaya çağırdı. Bulut aleyhinde binlerce tweet atıldı.