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    • Spor
    • 15.03.2021 Gazete
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    , ’ne yenildi: Bu sezon evinde 6. kez kaybetti

    ’de paramparça... Bu sezon iç sahada yaşadığı puan kayıpları ile zirve yarışında ağır yara alan Sarı-Lacivertliler dün de lig sonuncusu ’ne Kadıköy’de 2-1 kaybetti. Ligde evinde bu sezon 6. yenilgisini alan , tarihin en kötü performansını sergiledi.

    Ev sahibi değil dert sahibi

    Fenerbahçe Kadıköy'de paramparça... Bu sezon iç sahada yaşadığı puan kayıpları ile zirve yarışında ağır yara alan Sarı-Lacivertliler dün de lig sonuncusu Gençlerbirliği'ne Kadıköy'de 2-1 kaybetti. Ligde evinde bu sezon 6. yenilgisini alan Fener, tarihin en kötü performansını sergiledi.

    KADIKÖY'DE 22 PUAN KAYBETTİ
    Gençlerbirliği karşısında aldığı yenilgi ile Beşiktaş'ın maç fazlasıyla 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, iç sahada bu sezon tam 22 puan kaybetti. Kadıköy takımın kaderini tayin etti.

    BULUT'U İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR
    Dün akşamki yenilgi sonrası Fener taraftarı da isyan bayrağını açtı. Alınan kötü sonuçlardan dolayı teknik direktör Erol Bulut'u istifaya çağırdı. Bulut aleyhinde binlerce tweet atıldı.

        KADER MAÇI BEŞİKTAŞ DERBİSİ
        Taraftarın istifaya davet ettiği Erol Bulut'un ise geleceğinin haftaya oynanacak olan Beşiktaş derbisinde netleşeceği iddia edildi. Olası bir puan kaybında Bulut'un gönderileceği öne sürüldü.

        ÇİZGİLER BİZE FARKLI ÇEKİLİYOR
        G.Birliği         yenilgisi sonrası konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Mağlup olduğumuz için çok üzgünüz. Yediğimiz ikinci gol kesinlikle ofsayt. Çizgiler bize farklı çekiliyor" dedi. Bulut şampiyonluk yarışı için ise, "Önce Beşiktaş'ı yenip sonra rakiplerin takılmasını bekleyeceğiz" diye konuştu.

        SERDAR FENER'İ YAKTI!
        F.Bahçe G.Birliği karşısında 1-0 öndeyden kendi kalesine gol atan Serdar Aziz, maçın kaderini değiştiren adam oldu. Skora denge gelmesinin ardından F.Bahçe disiplinden koptu.

            BİZE OPERASYON ÇEKİYORLAR
            Fenerbahçe Basın Sözcüsü Selahattin Baki, Gençlerbirliği yenilgisi sonrası hakem kararlarına tepki gösterdi. Yedikleri ikinci golün ofsayt olduğunu söyleyen Baki, şunları kaydetti: "G.Birliği maçındaki VAR operatörü ile ilgili bazı bilgilere ulaştık. Birkaç hafta önce ofsaytta diye golü iptal eden VAR operatörü. Bu kişinin araştırılmasını devletimizden istirham ediyorum. Operasyon yemiş bir camiayız daha önce. Bu fetöcü zihniyeti Fenerbahçe taraftarını sokaklara dökmeye çalışıyor. İki tane operasyon yapılıyor"

            APTAL YERİNE KOYAMAZSINIZ!
            Gençlerbirliği maçının ardından başkent ekibinin 2. golü ile alakalı ofsayt tartışmalarına Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen de katıldı. Pirşen, "Galatasaray maçının operatörü de aynı arkadaş, Mesut'un karşıdan fotoğrafını çektiler, ayak değdi mi değmedi mi vermediler. Bizi aptal yerine koyamazsınız, yakalandılar." ifadelerini kullandı.

            BİZİM İÇİN KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM
            Fener formasıyla ilk golünü dün Gençlerbirliği karşısında atan Filip Novak, alınan yenilgi ile sıkıntılı bir konuma geldiklerini söyledi. Çek sol bek, "Dışarıda ve içeride iki farklı takım gibiyiz. Kabul edilemez bir durum" dedi.
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            Haberler Spor Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ne yenildi: Bu sezon evinde 6. kez kaybetti