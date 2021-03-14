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    • 14.03.2021 22:32
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    - maçının ardından 'ndan 'a sert eleştiri: İlkokul talebesi gibi oturuyor

    'da yayınlanan 'Takım Oyunu' programında - maçını değerlendiren , ile ilgili "Fenerbahçe'nin teknik adamımın kenarda bir ağırlığı olacak, kıyafetiyle, bakışıyla. Erol Bulut'a bakıyorum ilkokul talebesi gibi oturuyor. Erol Bulut'a taktik verecek oyuncular var sahada" ifadelerini kullandı.

    Toroğlu'ndan Bulut'a: İlkokul talebesi gibi...

    Süper Lig'in 30. haftasında evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe iç sahada mağlubiyet rekoru kırdı.

    SON 4 MAÇI KAZANAMADI
    Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği karşısında aldığı mağlubiyet ile 4. maçında da galibiyet göremedi.

    BU SEZON İÇ SAHADA 6 MAÇ KAYBI İLE REKOR KIRDILAR
    Sarı-lacivertliler Kadıköy'de 24. haftada Galatasaray'a 1-0, 26. haftada Göztepe'ye 1-0 kaybetmiş, 28. haftada Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.



    A Spor ekranlarında yayınlanan Takım Oyunu programında Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçını değerlendiren Erman Toroğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



    "İLKOKUL TALEBESİ GİBİ..."
    Toroğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ile ilgili "Fenerbahçe'nin teknik adamımın kenarda bir ağırlığı olacak, kıyafetiyle, bakışıyla. Erol Bulut'a bakıyorum ilkokul talebesi gibi oturuyor. Erol Bulut'a taktik verecek oyuncular var sahada." ifadelerini kullandı.
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    Haberler Spor Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının ardından Erman Toroğlu'ndan Erol Bulut'a sert eleştiri: İlkokul talebesi gibi oturuyor