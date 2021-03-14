



A Spor ekranlarında yayınlanan Takım Oyunu programında Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçını değerlendiren Erman Toroğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.





"İLKOKUL TALEBESİ GİBİ..."

Toroğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ile ilgili "Fenerbahçe'nin teknik adamımın kenarda bir ağırlığı olacak, kıyafetiyle, bakışıyla. Erol Bulut'a bakıyorum ilkokul talebesi gibi oturuyor. Erol Bulut'a taktik verecek oyuncular var sahada." ifadelerini kullandı.