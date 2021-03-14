Süper Lig'in 30. haftasında evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe iç sahada mağlubiyet rekoru kırdı.
SON 4 MAÇI KAZANAMADI
Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği karşısında aldığı mağlubiyet ile 4. maçında da galibiyet göremedi.
BU SEZON İÇ SAHADA 6 MAÇ KAYBI İLE REKOR KIRDILAR
Sarı-lacivertliler Kadıköy'de 24. haftada Galatasaray'a 1-0, 26. haftada Göztepe'ye 1-0 kaybetmiş, 28. haftada Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.
A Spor ekranlarında yayınlanan Takım Oyunu programında Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçını değerlendiren Erman Toroğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"İLKOKUL TALEBESİ GİBİ..."
Toroğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ile ilgili "Fenerbahçe'nin teknik adamımın kenarda bir ağırlığı olacak, kıyafetiyle, bakışıyla. Erol Bulut'a bakıyorum ilkokul talebesi gibi oturuyor. Erol Bulut'a taktik verecek oyuncular var sahada." ifadelerini kullandı.