Fenerbahçe - Gençlerbirliği CANLI anlatım izle | Fenerbahçe maçı canlı takip

Süper Lig'de 30. hafta maçında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Ligde Göztepe'ye kaybettikten sonra Trabzonspor ve Konyaspor maçlarını galibiyetle geçen sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ağırladığı Antalyaspor karşısında ise 2 puan bırakmıştı. Son haftalarda formda bir görüntü çizen Fenerbahçe, ligin son sırasında yer alan Gençlerbirliği karşısında da maçın favorisi olarak gözüküyor.

Bu sezon deplasman performansıyla dikkat çeken Fenerbahçe, Kadıköy'de ise tam tersi bir görüntü çiziyor. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynadığı son 3 maçtan yalnızca 1 puan çıkarabildi. Sezonun genelinde ise Erol Bulut ve öğrencileri Kadıköy'de toplamda 5 maçtan mağlup ayrıldı.



Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Gustavo, Sosa, Mert Hakan, Osayi-Samuel, Pelkas, Thiam.



Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim, Soner, Piris, Murat, Candeias, Ayite, Sandro.



Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo, sakatlığının ardından 6 hafta sonra ilk 11'e geri döndü.