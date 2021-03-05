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    • 05.03.2021 16:54
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    'tan kötü haber! hocası Kloop duyurdu

    altyapısından çıkan ve Almanya macerasından sonra 'a transfer olan 'tan kötü haber geldi. Genç stoperin sakatlığı nedeniyle Fulham maçından forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

    Ozan Kabak'tan kötü haber! Kloop duyurdu

    teknik direktörü Jürgen Klopp, milli futbolcu 'ın hafif sakatlığı nedeniyle Fulham maçında sahada bulunmasının zor olduğunu ifade etti.

    Basın toplantısı düzenleyen Klopp, Chelsea maçının ardından Ozan'ın sakatlık yaşadığını ve bu nedenle 7 Mart Pazar günü Fulham ile yapılacak lig maçında oynamasının zor olduğunu belirtti.

    Ozan'ın sakatlığı karşısında çözüm bulmaları gerektiğini anlatan Klopp, "Müsait olan çocuklardan biri oynayacak. Henüz son gelişmeleri bilmiyorum. Maçtan sonraki (Chelsea) bilgilerle konuşuyorum. Nathaniel Phillips ve Ben Davies hazır olmalı" dedi.

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