Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, milli futbolcu Ozan Kabak'ın hafif sakatlığı nedeniyle Fulham maçında sahada bulunmasının zor olduğunu ifade etti.

Basın toplantısı düzenleyen Klopp, Chelsea maçının ardından Ozan'ın sakatlık yaşadığını ve bu nedenle 7 Mart Pazar günü Fulham ile yapılacak lig maçında oynamasının zor olduğunu belirtti.

Ozan'ın sakatlığı karşısında çözüm bulmaları gerektiğini anlatan Klopp, "Müsait olan çocuklardan biri oynayacak. Henüz son gelişmeleri bilmiyorum. Maçtan sonraki (Chelsea) bilgilerle konuşuyorum. Nathaniel Phillips ve Ben Davies hazır olmalı" dedi.