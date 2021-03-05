Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 05.03.2021 17:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.03.2021 17:12
    ABONE OL

    'tan flaş açıklama! 'Algı operasyonları...'

    Son dakika haberine göre bir süredir Süper Lig'de hakem hatalarıyla ilgili tepkilerin artması üzerine 'tan da bir açıklama geldi. Siyah-beyazlı kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Bağıranların değil sahada 'HAKKI'yla kazananların 'ŞEREF'li şampiyonluklar yaşayacağı bir lig istiyoruz." ifadesini kullandı.

    Beşiktaş'tan flaş açıklama! 'Algı operasyonları...'

    Kulübü, son zamanda ligde artan hakem tartışmaları sonrası resmi sitesinden bir açıklama yaptı.

    Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
    Bağıranların değil sahada "HAKKI"yla kazananların "ŞEREF"li şampiyonluklar yaşayacağı bir lig istiyoruz.

    Süper Lig ekiplerinin son dönemde özellikle hakemler üzerinden yaratmaya çalıştıkları kaos ortamını ve algı operasyonlarını dikkatle takip ediyoruz.

    Futbol Takımımızın müsabakalarını yönetecek hakemlerin, art niyetsiz ve "ADALET" duygusuyla sahada olacaklarına inanmak istiyoruz.

    Türk futbolunun; gelişimi, geleceği ve huzuru için futbolun tüm paydaşlarını sağduyulu olmaya davet ediyoruz.

    Saygılarımızla.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Beşiktaş'tan flaş açıklama! 'Algı operasyonları...'
        Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ