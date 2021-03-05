Spor dünyasında önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Rıdvan Dilmen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada önemli bir karar aldığını duyurdu. Şimdi futbolseverler bu kapsamda Rıdvan Dilmen yorumculuğu bıraktı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Rıdvan Dilmen kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...
RIDVAN DİLMEN YORUMCULUĞU BIRAKTI MI?
Son dakika haberine göre, Rıdvan Dilmen'den önemli bir açıklama geldi. Dilmen, "43 yıl önce lisanslı futbolcu olarak girdiğim Türk futbol ailesine, onurumla, şerefimle, namusumla hizmet ettiğim Milli Futbolcu- Teknik Direktör - Futbol Yorumcusu olarak yürüttüğüm süreci bugün itibariyle sonlandırıyorum." dedi.
İşte hayatına dair bilgiler;
RIDVAN DİLMEN KİMDİR?
Rıdvan Dilmen 15 Ağustos 1962 yılında doğdu. Türk futbolcu ve teknik direktör, futbol yorumcusudur.
15 Ağustos 1962'de, Aydın'ın Nazilli ilçesinde Mehmet Lütfü Bey ile Makbule Hanım'ın dördüncü ve son çocukları olarak dünyaya gelen Dilmen, spora atletizmle başladı, daha sonra futbola yöneldi. Küçük yaşına rağmen, mahalle takımlarının aranan ismiydi. Gazoz ve şekere karşılık, mahalle arası transfer olduğu söylenir.
Mahalle maçlarında herkes kendine bir futbolcunun adını yakıştırırken, o Fenerbahçeli Cemil Turan'dı. Küçük yaşlardan itibaren Fenerbahçe taraftarı olduğunu saklamayan Dilmen, sarı-lacivertli takımın maçlarını izleyebilmek için, İzmir'e otostop yaptığını belirtir. 12 yaşındayken, babasını kaybeden Rıdvan'ın ağabeyi Ercüment, ailenin geçimine katkıda bulunmak için Denizlispor'da bir süre futbol oynadı.