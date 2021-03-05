Spor dünyasında önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Rıdvan Dilmen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada önemli bir karar aldığını duyurdu. Şimdi futbolseverler bu kapsamda Rıdvan Dilmen yorumculuğu bıraktı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Rıdvan Dilmen kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

RIDVAN DİLMEN YORUMCULUĞU BIRAKTI MI?

Son dakika haberine göre, Rıdvan Dilmen'den önemli bir açıklama geldi. Dilmen, "43 yıl önce lisanslı futbolcu olarak girdiğim Türk futbol ailesine, onurumla, şerefimle, namusumla hizmet ettiğim Milli Futbolcu- Teknik Direktör - Futbol Yorumcusu olarak yürüttüğüm süreci bugün itibariyle sonlandırıyorum." dedi.

İşte hayatına dair bilgiler;