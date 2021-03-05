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    • 05.03.2021 16:26
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    Son dakika: ? , kaç yaşında ve nereli?

    Son dakika haberine göre, 'den önemli bir açıklama geldi. sorusunun yanıtı bu bağlamda merak ediliyor. Rıdvan Dilmen sosyal medya hesabından "43 yıl önce lisanslı futbolcu olarak girdiğim Türk futbol ailesine, onurumla, şerefimle, namusumla hizmet ettiğim Milli Futbolcu- Teknik Direktör - Futbol Yorumcusu olarak yürüttüğüm süreci bugün itibariyle sonlandırıyorum." dedi. Peki, , kaç yaşında ve nereli?

    Rıdvan Dilmen kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Spor dünyasında önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Rıdvan Dilmen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada önemli bir karar aldığını duyurdu. Şimdi futbolseverler bu kapsamda Rıdvan Dilmen yorumculuğu bıraktı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Rıdvan Dilmen kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

    RIDVAN DİLMEN YORUMCULUĞU BIRAKTI MI?

    Son dakika haberine göre, Rıdvan Dilmen'den önemli bir açıklama geldi. Dilmen, "43 yıl önce lisanslı futbolcu olarak girdiğim Türk futbol ailesine, onurumla, şerefimle, namusumla hizmet ettiğim Milli Futbolcu- Teknik Direktör - Futbol Yorumcusu olarak yürüttüğüm süreci bugün itibariyle sonlandırıyorum." dedi.

    İşte hayatına dair bilgiler;

    RIDVAN DİLMEN KİMDİR?

    Rıdvan Dilmen 15 Ağustos 1962 yılında doğdu. Türk futbolcu ve teknik direktör, futbol yorumcusudur.

    15 Ağustos 1962'de, Aydın'ın Nazilli ilçesinde Mehmet Lütfü Bey ile Makbule Hanım'ın dördüncü ve son çocukları olarak dünyaya gelen Dilmen, spora atletizmle başladı, daha sonra futbola yöneldi. Küçük yaşına rağmen, mahalle takımlarının aranan ismiydi. Gazoz ve şekere karşılık, mahalle arası transfer olduğu söylenir.

    Mahalle maçlarında herkes kendine bir futbolcunun adını yakıştırırken, o Fenerbahçeli Cemil Turan'dı. Küçük yaşlardan itibaren Fenerbahçe taraftarı olduğunu saklamayan Dilmen, sarı-lacivertli takımın maçlarını izleyebilmek için, İzmir'e otostop yaptığını belirtir. 12 yaşındayken, babasını kaybeden Rıdvan'ın ağabeyi Ercüment, ailenin geçimine katkıda bulunmak için Denizlispor'da bir süre futbol oynadı.

        Şeytan lakaplı Rıdvan Dilmen 13-14 yaşlarında, mahalle arasında oynarken keşfedilmiş ve daha sonra Nazilli Sümerspor'da futbola başlamıştır. O sezon takımı yenilgisiz şampiyon olmuştu. Daha sonra, Muğlaspor, Rıdvan'ı transfer etmek istedi ancak kulübü bu öneriyi geri çevirdi. Sonunda, pazarlık reddedilmez noktaya geldi ve 25 futbol topu karşılığında, Muğlaspor antrenörü Kemal Dirikan tarafından transferi gerçekleşti.

        Rıdvan'ın oynadığı sezon Muğlaspor, amatör ligden ikinci lige çıktı. Dirikan'ın "Şeytan gibi bir zekan var" sözü, Rıdvan'ın hala anıldığı "Şeytan" lakabının temeli oldu. Muğlaspor'da oynadığı futbolla büyük takımların dikkatini çekmeye başlayan 19 yaşındaki Dilmen, sezon sonunda birinci lig takımı Boluspor'a transfer oldu. Takım ilk maçını, Ali Sami Yen Stadı'nda, Fenerbahçe'yle, ikinci maçını da Galatasaray'la oynadı. Böylece Dilmen, rüyalarını süsleyen Fenerbahçe ile ilk kez karşılaşmış oldu.

        1-1 biten maçın ertesi günü, Dilmen'in adı, Ziya Şengül, İslam Çupi gibi önemli yazarların köşelerinde geçiyordu ve hakkında yapılan yorumlarda "Türkiye'de bir yıldız doğuyor. Gelecek hafta Boluspor - Galatasaray maçında Rıdvan'ı mutlaka izleyin!" ifadeleri kullanılıyordu. Bir hafta sonra Boluspor'un Galatasaray'a 2-1 kaybettiği maçta, takımının tek golünü kaydeden Rıdvan, aynı akşam açıklanan milli takım kadrosunda yerini aldı.

        İki yıl Boluspor'da oynayan ve sonra Sarıyer'e transfer olan Dilmen, dört yıl da Sarıyer forması giydi. 1987 - 1988 sezonu sonunda Fenerbahçe'ye sansasyonel bir şekilde transfer olan futbolcu, kendi deyimiyle 'hayallerini gerçekleştirdi'.

            1988 - 1989 sezonunda, kariyerinin zirvesine çıkan Dilmen'in takımı Fenerbahçe, 103 gol atarak şampiyon oldu. Aykut, Oğuz, Hakan, Schumacher gibi oyuncuların bulunduğu takımda, Dilmen, 19 gol atıp, 41 gol attırarak, şampiyonlukta büyük rol oynadı.

            1989 - 1990, Rıdvan şanssız bir sezon geçirdi. Trabzonspor'un Yugoslav oyuncusu Yesiç'in tekmesiyle sağ ayağı sakatlanan Rıdvan'ın, futbol hayatı dalgalanmaya başladı. Dört kez dizinden ameliyat olan Dilmen'e doktorları altı ay oyun yasağı koymasına karşın, üç ay sonra sahalara döndü. Ancak bu erken dönüş, sakatlığının bir türlü iyileşmemesine yol açtı. 1991'de, Galatasaray maçında sol omzu kırılan Rıdvan, yine uyarılara kulak asmadı ve İzlanda - Türkiye milli maçına çıktı. 90. dakikada omzu aynı yerden bir kez daha sakatlandı. Eskiye dönmek için çaba harcayan Rıdvan'ın şevki, tekrarlayan sakatlıklar ve nükseden ağrılar yüzünden kırıldı. Taktik zekası ve oyun kabiliyetiyle göz dolduran Rıdvan, sonraki dönemde sınırlı sayıda maç oynayabildi. 1994'de, Ali Şen'in başkanlık yaptığı Fenerbahçe'yle, karşılıklı olarak yollarını ayırdı.

            Rıdvan Dilmen, Dünya Karması'nda Camp Nou'da genç yıldızlar Zinedine Zidane ve Xavi Hernandez'in kaptanı sıfatıyla oynamıştır.

            Maç takviminin uyuşmaması yüzünden, jübilesi üç kez ertelenen Rıdvan, 31 Ocak 1996'da, -7 derecelik bir havada jübilesini yaptı. Soğuk yüzünden, sadece 1982 seyircinin bulunduğu maçta Şeytan, sevenlerini golsüz bırakmadı. Jübilesinde gol atan ender futbolculardan biri olarak sahadan ayrılan Rıdvan Dilmen, futbol kariyerini, 81'si Fenerbahçe'de olmak üzere, toplam 152 golle tamamladı. 34 kez Türkiye A millî takımı forması giyen Rıdvan, bu formayla da, 5 gole imzasını attı.
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