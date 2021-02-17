İngilizlerden Ozan Kabak'a tam not!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool forması ile Leipzig'e karşı ilk 11'de sahaya çıkan Ozan Kabak, maçta 90 dakika forma giydi. Başarılı hamleleri ile İngilizlerden tam not alan milli yıldızın performansı övüldü.
17.02.2021 09:07
- Son Güncelleme: 17.02.2021 09:08
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool, corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanan maçta Alman ekibi Leipzig'i 2-0 yendi.
Mane ve Salah'ın gol attığı karşılaşmada Liverpool'a ara transfer döneminde gelen Ozan Kabak da 90 dakika forma giydi.
Mücadelede oldukça başarılı bir performansa imza atan milli oyuncu, karşılaşmanın ardından taraftar oylarıyla "Maçın adamı" seçildi.
Ozan Kabak'ın dikkat çeken performansı İngilizleri de sevindirdi. Liverpool takım haberlerini veren This is Anfield adlı site, oyuncuların performanslarına puan verdi.
Site, milli savunmacının maçta başarılı müdahalelere imza attığını belirterek Ozan Kabak'a 10 üzerinden 7 puan verdi.