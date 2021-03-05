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    • 05.03.2021 13:39
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    defansında saatli bomba! Tisserand'ın hataları Fener'i yakıyor

    Sezon başında Almanya'dan 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katılan Kongolu stoper , yaptığı hatalarla puan kayıplarına neden olmaya devam ediyor.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Fenerbahçe defansında saatli bomba

    Antalyaspor maçında yaptığı bireysel hata sonrası Fenerbahçe'nin kalesinde golü görmesine sebep olan Marcel Tisserand, bu sezon 3. kez golle sonuçlanan hataya imza atmış oldu.



    Fenerbahçe'nin sezon başında Almanya'nın Wolfsburg takımından 4.5 milyon Euro bonservis bedelli karşılığında transfer ettiği Marcel Tisserand, Sarı-Lacivertli forma altındaki kötü performansıyla hayal kırıklığı yaşattı.



    Son olarak Antalyaspor maçında yaptığı basit pas hatası sonrası Fenerbahçe'nin topu ağlarında görmesine sebep olan Kongolu stoper, bu sezon hataları ile 3. kez gole sebebiyet vermiş oldu.



        Sezonun ilk yarısında Yeni Malatyaspor maçında Tetteh'e sırtı dönük vaziyetteyken yaptığı gereksiz faul sonrası rakibinin penaltı kazanmasına sebep olan Tisserand, Gaziantep FK deplasmanında da basit bir penaltıya sebebiyet vermişti.

        Fenerbahçe, Tisserand'ın hatalarının damga vurduğu Yeni Malatya ve Gaziantep maçlarında 6 puan kaybederken, Antalyaspor maçında da 2 puan bıraktı.
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