Antalyaspor maçında yaptığı bireysel hata sonrası Fenerbahçe'nin kalesinde golü görmesine sebep olan Marcel Tisserand, bu sezon 3. kez golle sonuçlanan hataya imza atmış oldu.
Fenerbahçe'nin sezon başında Almanya'nın Wolfsburg takımından 4.5 milyon Euro bonservis bedelli karşılığında transfer ettiği Marcel Tisserand, Sarı-Lacivertli forma altındaki kötü performansıyla hayal kırıklığı yaşattı.
Son olarak Antalyaspor maçında yaptığı basit pas hatası sonrası Fenerbahçe'nin topu ağlarında görmesine sebep olan Kongolu stoper, bu sezon hataları ile 3. kez gole sebebiyet vermiş oldu.