Fenerbahçe'nin iç saha performansı rakipleri korkutmuyor

AVRUPA'NIN 10 BÜYÜK LİGİNDE EN KÖTÜ TAKIMLARDAN

Tarihinin en kötü iç saha istatistiklerden birisine imza atan Fenerbahçe bu alanda Avrupa'nın 10 büyük liginin de en kötü takımlarından biri oldu. Erol Bulut ekibini bu alanda sadece Leicester City'ye geçilirken, Manchester United ile de aynı ortalamayı tutturdu.