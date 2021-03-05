Fenerbahçe'nin iç saha performansı rakipleri korkutmuyor

Sarı-Lacivertliler, Avrupa'nın en önemli 10 liginde ilk 3 sıradaki takımlar dikkate alındığında, evinde en kötü puan yüzdesine 2. takım konumunda. Bu sezon Kadıköy'de 14 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alan Kanarya 1.6 puan ortalamasında kaldı.
AVRUPA'NIN 10 BÜYÜK LİGİNDE EN KÖTÜ TAKIMLARDAN
Tarihinin en kötü iç saha istatistiklerden birisine imza atan Fenerbahçe bu alanda Avrupa'nın 10 büyük liginin de en kötü takımlarından biri oldu. Erol Bulut ekibini bu alanda sadece Leicester City'ye geçilirken, Manchester United ile de aynı ortalamayı tutturdu.
BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'IN ORTALAMASI 2.3
Sarı-Lacivertliler'in şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Beşiktaş'ın iç sahadaki puan ortalaması 2.3 oldu. Galatasaray da TT Stadı'nda maç başına 2.3 puan aldı.