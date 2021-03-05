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    • 05.03.2021 13:37
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    • 05.03.2021 14:32
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    Fenerbahçe'nin iç saha performansı rakipleri korkutmuyor

    Beşiktaş'ın kazandığı Galatasaray’ın yenildiği haftada ile sahasında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ağır yara alırken, Kadıköy’deki kötü performans devam etti. Geçmiş yıllarda Fenerbahçe’nin kalesi, rakiplerin ise korkulu rüyası olan Kadıköy artık tüm kolay bir deplasman durumuna geldi. Fenerbahçe iç sahada ortalama 1.6 puana sahipken Beşiktaş ve Galatasaray'ın ortalaması ise 2.6.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Artık Kadıköy'den çıkış var

    Sarı-Lacivertliler, Avrupa'nın en önemli 10 liginde ilk 3 sıradaki takımlar dikkate alındığında, evinde en kötü puan yüzdesine 2. takım konumunda. Bu sezon Kadıköy'de 14 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alan Kanarya 1.6 puan ortalamasında kaldı.

    AVRUPA'NIN 10 BÜYÜK LİGİNDE EN KÖTÜ TAKIMLARDAN
    Tarihinin en kötü iç saha istatistiklerden birisine imza atan Fenerbahçe bu alanda Avrupa'nın 10 büyük liginin de en kötü takımlarından biri oldu. Erol Bulut ekibini bu alanda sadece Leicester City'ye geçilirken, Manchester United ile de aynı ortalamayı tutturdu.

    BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'IN ORTALAMASI 2.3
    Sarı-Lacivertliler'in şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Beşiktaş'ın iç sahadaki puan ortalaması 2.3 oldu. Galatasaray da TT Stadı'nda maç başına 2.3 puan aldı.

        İşte Avrupa'nın 10 büyük liginde ilk 3 sırada yer alan takımların iç sahadaki puan ortalamaları:

        TÜRKİYE:
        Galatasaray: 2.3
        Beşiktaş: 2.3
        Fenerbahçe: 1.6

        İNGİLTERE:
        Manchester City: 2.5
        Manchester United: 1.6
        Leicester City: 1.4

        İTALYA:
        Inter: 2.5
        Milan: 1.7
        Juventus: 2.4

            ALMANYA:
            Bayern Münih: 2.4
            Leipzig: 2.5
            Wolfsburg: 2.2

            İSPANYA:
            Atletico Madrid: 2.4
            Barcelona: 2.1
            Real Madrid: 2.1

            FRANSA:
            Lille: 2.1
            PSG: 2.2
            Lyon: 2.1

                PORTEKİZ:
                Sporting: 2.6
                Braga: 2.5
                Porto: 2.1

                HOLLANDA:
                Ajax: 2.5
                PSV: 2.5
                Alkmaar: 1.9

                RUSYA:
                Zenit: 2.5
                CSKA Moskova: 1.8
                Sochi: 2.2
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