Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! İşte Mesut'un kaçıracağı maçlar
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 28. haftasında evinde Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe sahadan 1 puanla ayrılabildi. Karşılaşmanın ilk yarısında yüzde yüzlük bir gol pozisyonunu değerlendiremeyen Mesut Özil, ikinci yarıda ayak bileğinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fenerbahçe'den Mesut Özil'in son durumu ile ilgili yapılan açıklamada yıldız ismin ayak bileğinin döndüğü, iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar bulunduğu ve ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde ödem oluştuğu açıklandı. Mesut'un Süper Lig'de kaçıracağı maçlar da belli oldu. İşte detaylar...
05.03.2021 11:00
- Son Güncelleme: 05.03.2021 12:14
Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil, Fraport Tav Antalyaspor maçında büyük bir şanssızlık yaşadı.
Son haftalarda olduğu gibi bu karşılaşmaya da ilk 11'de başlayan sarı lacivertli futbolcu, 65. dakikada Fredy ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı.
AYAĞININ ÜSTÜNE BASAMADI
Büyük acı çektiği belli olan yıldız futbolcuya ilk müdahale sahafa yapıldı.
Ancak Mesut tüm çabasına rağmen ayağının üzerine basamadı ve maça devam edemedi. Sarı lacivertli futbolcunun sahayı sedyeyle terk etmesi de Fenerbahçeli taraftarları korkuttu.
AYAK BİLEĞİ DÖNMÜŞ OLABİLİR
Yayıncı kuruluşun verdiği ilk bilgiye göre Mesut Özil'in ayak bileğinin döndüğü ifade edildi. Yıldız oyuncunun durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından kesinlik kazanacak.