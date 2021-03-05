Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! İşte Mesut'un kaçıracağı maçlar

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 28. haftasında evinde Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe sahadan 1 puanla ayrılabildi. Karşılaşmanın ilk yarısında yüzde yüzlük bir gol pozisyonunu değerlendiremeyen Mesut Özil, ikinci yarıda ayak bileğinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fenerbahçe'den Mesut Özil'in son durumu ile ilgili yapılan açıklamada yıldız ismin ayak bileğinin döndüğü, iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar bulunduğu ve ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde ödem oluştuğu açıklandı. Mesut'un Süper Lig'de kaçıracağı maçlar da belli oldu. İşte detaylar...

05.03.2021 11:00 - Son Güncelleme: 05.03.2021 12:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





