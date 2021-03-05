Fenerbahçe'de 4 ismin bileti kesildi! Antalyaspor maçı sonrası şok gelişme
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de evinde oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybeden Fenerbahçe, Galatasaray'ın mağlup olduğu hafta berabere kalarak büyük bir fırsat tepti. Antalyaspor maçının ardından Ali Koç, Erol Bulut ve Fenerbahçeli futbolculara tepkiler çığ gibi büyüdü. Sezon başında ve devre arasında birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertli ekipte sezon sonunda 4 ismin biletinin kesileceği öğrenildi. İşte detaylar...
05.03.2021 12:34
- Son Güncelleme: 05.03.2021 12:36
Son olarak sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada eline geçen fırsatı iyi kullanamadı.
KADIKÖY'DEKİ HASRET 3 MAÇA ÇIKTI!
Zorlu mücadele Fredy ve Enner Valencia'nın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi ve sarı-lacivertlilerin Kadıköy'deki galibiyet hasreti 3 maça çıktı.
Sahasında yaşadığı kayıp sonrası şampiyonluk yarışında yara alan sarı-lacivertliler kalan maçlarda hata yapmayıp zirve iddiasını son ana kadar sürdürmek istiyor.
Bir yandan gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına şimdiden başlayan ve transfer hedeflerini belirleyen Kanarya'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
SENE SONU BOUPENDZA BOMBASI!
Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde Rus ekibi Krasnodar ile anlaşma sağlayamayan Hatayspor'un flaş ismi Aaron Boupendza'yı sezon sonunda kadrosuna katmaya hazırlanıyor.