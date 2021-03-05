Fenerbahçe'de 4 ismin bileti kesildi! Antalyaspor maçı sonrası şok gelişme

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de evinde oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybeden Fenerbahçe, Galatasaray'ın mağlup olduğu hafta berabere kalarak büyük bir fırsat tepti. Antalyaspor maçının ardından Ali Koç, Erol Bulut ve Fenerbahçeli futbolculara tepkiler çığ gibi büyüdü. Sezon başında ve devre arasında birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertli ekipte sezon sonunda 4 ismin biletinin kesileceği öğrenildi. İşte detaylar...

05.03.2021 12:34 - Son Güncelleme: 05.03.2021 12:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





