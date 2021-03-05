Fenerbahçe - Antalyaspor maçı sonrası çarpıcı yorum! "Fenerbahçeli değilsiniz"

Fenerbahçeli oyuncular ayakkabılarını ters giymiş gibiydiler. İlk yarıda Mesut'un kaçırdığı net bir gol var başka da bir şey yok. Mesut da boş kaleye o topu göndermeliydi ama henüz hazır değil… İkinci yarıda Cisse öne, İrfan Can yerine, Valencia bir Ferdi de diğer kanada geçip üçlü savunmaya dönülünce Fenerbahçe kıpırdadı. Doğru oyuncular, doğru oyun golü getirdi…