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    • Spor
    • 05.03.2021 Gazete
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    büyük bir fırsatı kaçırdı: Evinde Antalya’ya takıldı

    Spor Toto 'in 28. haftasında  sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, Pelkas ile penaltı kazandı fakat VAR'dan gelen uyarı sonrası maçın hakemi penaltı kararını iptal etti. Antalyaspor'da son dakikada inanılmaz bir gol kaçırdı.

    Bu Fener adamı deli eder

    Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada evinde Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve önemli bir fırsatı geri çevirdi. 12. dakikada Tisserand'ın ceza sahasından çıkmaya çalışırken hatalı pasında topu kontrol eden Fredy, ceza yayının sağından düzgün vurdu: 0-1.

    MESUT BOŞ KALE YERİNE AUTA ATTI
    44. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Fredy'nin hatalı pası sonucunda topu önünde bulan Mesut Özil'in ceza sahası içinde yaptığı ayak içi vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

    VALENCİA EŞİTLİĞİ SAĞLADI
    59'da Antalya gole çok yaklaştı. Gökdeniz, kaleci Altay'ı geçerek vuruşunu yaptı. Szalai son anda topu kornere çeldi. 83'te 3 rakibinden sıyrılan Valencia usta bir vuruşla skoru eşitledi: 1-1.

        SON ANLARDA NELER KAÇTI NELER
        90'da Podolski'nin pasında Gökdeniz vurdu. Top üst direkten auta gitti. 90+5'te Cisse kalecinin üzerine vurdu. Maç 1-1 sona erdi.

        MARCEL TİSSERAND ÇILGINA ÇEVİRDİ
        Uzun         bir aradan sonra ilk 11'de şans bulan Fenerbahçe'nin Kongolu stoperi Marcel Tisserand, gamsızlığı ve yaptığı hata ile Fenerbahçeliler'e saç-baş yoldurdu. Tisserand son derece rahat bir pozisyonda topu Antalyaspor'lu Fredy'nin önüne attı. Fredy de bu ikramı geri çevirmedi. Topu önce düzeltti ve sonra ağlara yolladı. Sanal alemde Tisserand'a öfke yağdı.

        FENERBAHÇE 3-5-2'YE DÖNDÜ
        İlk yarıda tutuk bir görüntü çizen ve devreyi 1-0 yenik kapatan Fenerbahçe'de teknik patron Erol Bulut. 2. yarıda radikal bir değişiklik yaptı. Sistemi 4-2-3-1'den 3-5-2'ye çeviren Bulut, savundada Gökhan, Tisserand ve Szalai'yi görevlendirdi.

            FENER'E MESUT ŞOKU!
            F.Bahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Antalyaspor karşılaşmasında büyük bir tahilsizlik yaşadı. Karşılaşmanın 67. dakikasında rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrasında sol ayak bileğinden sakatlanan yıldız futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı... Ayak bileğinin üstüne basamadığı görülen Mesut Özil'in ilk tektiklerinde ayak bileğinde kısmı yırtık ve ödem tespit edildi. Mesut Özil'in sedyeyle ambulansa taşınırken son derece üzgün olduğu da dikkatlerden kaçmadı. Yıldız futbolcunun son durumu bugün yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.
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