MARCEL TİSSERAND ÇILGINA ÇEVİRDİ

Uzun bir aradan sonra ilk 11'de şans bulan Fenerbahçe'nin Kongolu stoperi Marcel Tisserand, gamsızlığı ve yaptığı hata ile Fenerbahçeliler'e saç-baş yoldurdu. Tisserand son derece rahat bir pozisyonda topu Antalyaspor'lu Fredy'nin önüne attı. Fredy de bu ikramı geri çevirmedi. Topu önce düzeltti ve sonra ağlara yolladı. Sanal alemde Tisserand'a öfke yağdı.