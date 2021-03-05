Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada evinde Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve önemli bir fırsatı geri çevirdi. 12. dakikada Tisserand'ın ceza sahasından çıkmaya çalışırken hatalı pasında topu kontrol eden Fredy, ceza yayının sağından düzgün vurdu: 0-1.
MESUT BOŞ KALE YERİNE AUTA ATTI
44. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Fredy'nin hatalı pası sonucunda topu önünde bulan Mesut Özil'in ceza sahası içinde yaptığı ayak içi vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
VALENCİA EŞİTLİĞİ SAĞLADI
59'da Antalya gole çok yaklaştı. Gökdeniz, kaleci Altay'ı geçerek vuruşunu yaptı. Szalai son anda topu kornere çeldi. 83'te 3 rakibinden sıyrılan Valencia usta bir vuruşla skoru eşitledi: 1-1.