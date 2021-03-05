Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

16.00 Yukatel Denizlispor-Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Beşiktaş-Gaziantep: Mete Kalkavan

7 Mart Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: Halis Özkahya

16.00 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: Özgür Yankaya

16.00 Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan

8 Mart Pazartesi:

16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat

19.00 İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe: Fırat Aydınus

19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Zorbay Küçük