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    • 05.03.2021 11:53
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    Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu

    Son dakika haberine göre Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamada 29. haftanın hakemleri açıklandı. Haftanın öne çıkan karşılaşmalarından olan - Gaziantep FK maçında Mete Kalkavan düdük çalacak.

    Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu

    Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

    Yarın:
    16.00 Yukatel Denizlispor-Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
    19.00 -Gaziantep: Mete Kalkavan

    7 Mart Pazar:
    13.30 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: Halis Özkahya
    16.00 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: Özgür Yankaya
    16.00 Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
    19.00 -Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan

    8 Mart Pazartesi:
    16.00 -Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa
    16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat
    19.00 İttifak Holding Konyaspor- : Fırat Aydınus
    19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Zorbay Küçük

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    Haberler Spor Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu
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