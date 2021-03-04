İkinci yarı düşük tempoda başlarken CSKA Moskova, takım faul hakkını çok erken doldurdu. Hackett'ın diskalifiye olmasıyla da oyundan düşmeye başlayan Rusya temsilcisi karşısında kolay sayılar bulan Anadolu Efes, 29. dakikayı 71-42 önde geçti. Çeyreğin son anlarında farkı bir ara 31 sayıya (73-42) kadar yükselten lacivert-beyazlılar, final periyoduna da 30 sayılık avantajla 75-45 üstün gitti.

Son çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, isabetli dış atışlarla üstünlüğünü sürdürdü. Lacivert-beyazlılar, kısa oyuncularının peş peşe bulduğu üç sayılık basketlerle 39. dakikada farkı 33 sayıya yükseltti: 97-64. Son anlarda Micic'le skor üretmeye devam eden Anadolu Efes, maçı da 100-70 kazandı.