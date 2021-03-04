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    • 04.03.2021 23:07
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    EuroLeague'de farklı galibiyet! 100-70 Moskova | MAÇ SONUCU

    Son dakika haberi... 'nin 28. haftasında , ekibi Moskova'ya fark attı. CSKA'yı 100-70 yenen Anadolu Efes üst üste 6. kez sahadan galip ayrıldı.

    Anadolu Efes'ten farklı galibiyet!

    Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, Rus ekibi CSKA Moskova'ya fark attı.

    Bir maçı eksik ev sahibi takım, bu sonuçla 17. galibiyetini aldı. Rusya temsilcisi ise 9. kez mağlup oldu.

    ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU
    Karşılaşma öncesinde Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

    Mücadeleye etkili bir başlangıç yapan Anadolu Efes, ilk dakikalarda pota altından skor üretti. Topu iyi paylaşan ve hücumda oldukça üretken olan ev sahibi takım, Beaubois'nın basketiyle 6. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 19-6. Top kayıpları yapan CSKA Moskova karşısında Sertaç Şanlı'nın skora katkısıyla ritmini yükselten lacivert-beyazlılar, 7. dakikada farkı biraz daha açtı: 23-6. Ribauntlarda da rakibine üstünlük kuran Anadolu Efes, ilk çeyreği 31-13 üstün tamamladı.

    EFES İKİNCİ ÇEYREĞE TEMPOLU BAŞLADI
    Anadolu Efes, ikinci çeyreğe de tempolu başladı. Ev sahibi ekip, periyodun başında serbest atış çizgisinden bulduğu basketlerle etkili olurken 14. dakikada farkı 29 sayıya kadar çıkardı: 45-16. Oyunun kontrolünü elinde bulunduran Anadolu Efes, savunmadaki sertliğini koruyarak 18. dakikayı 51-24 üstün geçti. Farkı koruyan lacivert-beyazlılar, CSKA Moskova karşısında soyunma odasına 55-28 önde girdi.

        İkinci yarı düşük tempoda başlarken CSKA Moskova, takım faul hakkını çok erken doldurdu. Hackett'ın diskalifiye olmasıyla da oyundan düşmeye başlayan Rusya temsilcisi karşısında kolay sayılar bulan Anadolu Efes, 29. dakikayı 71-42 önde geçti. Çeyreğin son anlarında farkı bir ara 31 sayıya (73-42) kadar yükselten lacivert-beyazlılar, final periyoduna da 30 sayılık avantajla 75-45 üstün gitti.

        Son çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, isabetli dış atışlarla üstünlüğünü sürdürdü. Lacivert-beyazlılar, kısa oyuncularının peş peşe bulduğu üç sayılık basketlerle 39. dakikada farkı 33 sayıya yükseltti: 97-64. Son anlarda Micic'le skor üretmeye devam eden Anadolu Efes, maçı da 100-70 kazandı.

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